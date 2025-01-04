彰縣32小時內75人急診 103歲人瑞心跳驟停

彰化縣在短短32小時內有75人因急性心肌梗塞或其他不適送入急診室急救，救護人員疲於奔命。（資料照）

〔記者湯世名／彰化報導〕氣溫變化巨大，心血管疾病高風險族群當心！彰化縣在短短32小時內有75人因急性心肌梗塞或其他不適送入急診室急救，其中有3人送到醫院前OHCA（無呼吸心跳）命危通報，這3人當中有高齡103歲人瑞，也是近年來天冷送醫命危者當中首度出現百歲人瑞。

彰化縣消防局統計，1月3日凌晨零點到4日早上8點，短短32小時內，全縣就有75件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適狀態送醫急救，救護人員疲於奔命，其中有3人心跳驟停，到院前無呼吸心跳，這3人當中，年紀最大的是花壇鄉103歲老翁，年紀最輕的為彰化市與員林市都只有60歲的男子。103歲高齡者OHCA也是近年來首見

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氣溫下降，彰化縣消防局提醒民眾，應把熱水器裝在戶外，天冷洗熱水澡門裝也應留隙縫或半開，以免空氣不流通發生意外。

儘管無法確認這75人病因是否與天冷有關，但醫師仍提醒，下星期氣溫偏低，尤其是強度有機會挑戰強烈大陸冷氣團；清晨與晚間民眾應注意家中長輩保暖，只要發現身體不適，就應趕快就醫，絕對不要拖延，建議天冷時，最好床邊放一件衣服，起床時不必走到衣櫥就可穿上，另起床可立即喝溫水保暖，出門最好戴頂帽子或圍巾、口罩，尤其騎機車要做好萬全準備；運動、晨泳前要做足夠伸展操，以免抽筋或不適。

彰化縣在短短32小時內有75人因急性心肌梗塞或其他不適送入急診室急救，其中有3人送到醫院前OHCA。（資料照）

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