健康網》最新碎化消融技術 「無創」消難治腫瘤有望造福癌友

「聚焦超音波組織碎化消融（Histotripsy）」又稱碎化刀，即將開創無創抗癌新局。（台大醫院癌症微創介入中心提供）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國最新癌症消融技術「聚焦超音波組織碎化消融」（Histotripsy）有望在今（2025）年引進台灣，進行肝膽癌，胰臟癌，惡性肉瘤及卵巢癌等腫瘤治療臨床試驗及研究。這個被稱為「碎化刀」的創新設備無毒無熱無輻射，即將讓國內的微創消融治療，達到「無創抗癌」。

台大醫院癌症微創介入中心主任黃凱文表示：「碎化刀是一種嶄新的腫瘤消融技術，利用聚焦高強度超音波瞄準癌細胞，在腫瘤內形成微氣泡產生衝擊波破壞和液化癌症組織，過程精準且不會發出高熱，特別適合於腹腔內位置困難，無法手術及傳統電燒治療的惡性腫瘤。」目前這個技術在歐美已經使用於肝癌治療，治療過程不需要穿刺或手術，也不像重粒子或質子治療具輻射線，可提供無痛、無疤、無血的極微創療效。

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黃凱文首先說明，傳統上主要的腫瘤治療方法，是透過手術、放射線或化療。近年出現的消融治療，用高溫破壞腫瘤，雖然達到微創治療的境界，但仍需要穿刺腫瘤，而且傳統消融治療不能用對溫度較敏感器官，容易有嚴重併發症。過去放射線治療雖然能做到很無創，但對身體負擔過大，難以反覆使用；而且無法確保治療一定能有療效。

「聚焦超音波組織碎化消融」能將超音波聚焦的巨大能量，使癌細胞破碎。其特點有二：使用高能超音波集中在一個點上，破壞癌細胞，不必開刀，甚至不若消融治療需要穿刺，完全做到「無創」。第二點是超音波對人體傷害極低，若腫瘤復發，還能反覆進行；並可用在腫瘤位置極深，較難用手術切除或放射線難以到達，或是處在困難位置的腫瘤。

自2023年10月獲得美國食品及藥物管理局（FDA）批准後，已有許多肝癌病患接受這項治療並取得良好療效，臨床數據顯示，接受治療的患者術後恢復良好，亦沒有出現重大併發症，這證實與傳統消融或放療相比，碎化刀能提供更有標靶性跟安全性的治療。此外根據2024年歐美研究經驗中發現，碎化消融似乎可增強免疫協同效應及產生遠隔反應，抑制未經治療腫瘤區域的生長，這為國內目前蓬勃發展的細胞治療及免疫治療提供了未來碎化刀進行協同合作應用的可能性。

國內專家們在碎化刀開發早期原廠「HistoSonics」便持續與國內團隊協商討論多年，希望台灣能參與開發及臨床研究。而有別於目前臨床上應用的肝癌治療，台灣專家更有興趣於胰臟癌，肉瘤，卵巢癌等高難度腫瘤，期望本設備的引入能提供這些高難度腫瘤治療的解方。

日前香港企業家李嘉誠便捐贈了兩台同型設備提供在港醫院肝癌臨床試驗；台灣也有企業捐助，由委由台灣腫瘤消融學院提出計畫，約需1億元，包含捐贈進口設備，申請臨床試驗並協助國內查驗登記審查。首發臨床試驗方向將主要是肝膽胰癌症，惡性肉瘤及卵巢癌。同時也將全球首度提出碎化刀合併免疫治療的研究驗證計畫。

本計畫預計落腳在台大醫院，將由黃凱文主持。台大擁有亞太地區對胰臟癌等高難度腫瘤手術及消融最有經驗的團隊，為了發展聚焦超音波癌症治療，院內十年前已成立癌症微創介入治療中心並多次派員前往國外受訓，足以勝任臨床研究並確保全面掌握這項尖端技術的操作和應用。

黃凱文表示，本計畫雖然剛要開始，但十年磨一劍；台灣的腫瘤消融專家們已經準備良久，很高興看到新年新進展，但臨床研究，論文發表向來不是醫學的終點，救人才是。接下來還有很多挑戰，仍需要各界的支持。

至於這項抗癌的新技術，何時才能引進國內造福人群？黃凱文表示，目前已經簽署意向書合約，即將展開臨床試驗及查驗登記申請，相信用來造福需要的病患應該指日可待。

美國原廠參訪台大微創中心。（台大醫院癌症微創介入中心提供）

台大醫院癌症微創介入中心主任黃凱文。（台大醫院癌症微創介入中心提供）

台灣腫瘤消融學院。（台大醫院癌症微創介入中心提供）

「聚焦超音波組織碎化消融（Histotripsy）」又稱碎化刀。（台大醫院癌症微創介入中心提供）

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