新冠免疫之謎揭曉！研究：干擾素反應是關鍵

新冠疫苗研發新方向，科學家發現干擾素反應與免疫力關聯：示意圖。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為何有些人似乎對新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）免疫？英國劍橋幹細胞研究所（Cambridge Stem Cell Institute）的科學家，透過一項精心設計的「人體挑戰試驗」，揭開了這個謎團，為新冠肺炎的防治提供了新的思路。

《新科學人》（New Scientist）報導，這項研究發表在6月17日的《自然》（Nature）期刊上。研究團隊在2021年招募了16名沒有任何已知健康問題、既沒有感染過新冠病毒、也沒有接種過疫苗的參與者，進行了首次新冠病毒人體挑戰試驗。

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他們將原始的SARS-CoV-2病毒株噴入參與者的鼻腔，並在試驗前後28天內，分別採集鼻腔和血液樣本進行分析，以觀察參與者的免疫反應。SARS-CoV-2是「嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒2型」（Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2）的縮寫，正是造成COVID-19疫情大流行的病毒。

研究人員將參與者分為三組：第一組6人，在試驗後出現症狀，每日兩次病毒檢測均呈陽性，持續超過兩天；第二組3人，每日兩次病毒檢測中，只有一次呈陽性，持續不超過兩天，且沒有出現症狀；第三組7人，病毒檢測結果始終為陰性，顯示他們對病毒具有免疫力。

研究人員分析了所有參與者的60多萬個血液和鼻腔細胞，發現第二組和第三組的參與者在接觸SARS-CoV-2病毒之前，血液中就已經產生了干擾素（interferon）。干擾素是一種幫助免疫系統抵抗感染的物質，而這些組別的參與者體內的T細胞和巨噬細胞（兩種類型的免疫細胞）中也沒有活躍的感染。

此外，研究結果還顯示，一種名為HLA-DQA2的免疫系統基因在預防感染中扮演著重要角色。HLA-DQA2基因屬於人類白血球抗原（HLA，Human Leukocyte Antigen）基因家族，負責編碼細胞表面的一種蛋白質，這種蛋白質有助於免疫系統識別和清除外來入侵者，例如病毒。在接觸SARS-CoV-2病毒之前，高水平的HLA-DQA2基因活性有助於防止持續感染。

研究團隊成員，倫敦大學學院（University College London）的尼科利奇（Marko Nikolic）教授表示，希望這些發現能增進人們對與COVID-19防護相關的細胞反應的理解，從而有助於疫苗和治療方法的開發。

然而，研究人員也指出，大多數人現在都已經接觸過「各種各樣的SARS-CoV-2變異株」，而不僅僅是這項研究中使用的原始病毒株。因此，研究結果可能無法反映出試驗環境以外的細胞反應。儘管如此，這項研究仍然為我們了解新冠病毒免疫機制提供了新的見解，也為開發更有效的疫苗和治療方法提供了新的方向。

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