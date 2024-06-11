流感和武肺不再是威脅！ 莫德納二合一疫苗最快明冬問世

莫德納研發二合一疫苗，抗擊流感和武漢肺炎；示意圖。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕流感和武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）每年冬季都會造成嚴重威脅，而現行需要分別接種流感和武肺疫苗，造成許多民眾接種意願降低。 為此，莫德納公司（Moderna）研發了一種二合一疫苗mRNA-1083，能同時對流感和武肺病毒提供保護，並在最新的臨床試驗中展現出令人振奮的結果。

據《生活科學》（LiveScience）網站報導，這項臨床試驗正針對50歲及以上的成人進行，將mRNA-1083與多種已獲批准的單一疫苗（分別針對流感或武漢肺炎）進行比較。莫德納公司於6月10日宣布，與單一疫苗相比，這種二合一疫苗對三種流感亞型和武肺病毒都能產生「顯著更高的免疫反應」。

請繼續往下閱讀...

這項臨床試驗分為兩個年齡組別，分別為65歲以上和50至64歲。研究人員分別對兩個年齡組的參與者注射了新疫苗、莫德納公司之前的COVID-19疫苗Spikevax，以及高劑量或標準劑量的流感疫苗。結果顯示，在兩個年齡組別中，組合疫苗都對新冠病毒的變異株Omicron XBB.1.5、兩種流感A型病毒（H1N1和H3N2）以及一種稱為維多利亞系（Victoria lineage）的流感B型病毒產生了更強的免疫反應。研究人員透過測量人體血液中出現的保護性抗體數量來評估這種免疫保護力。

目前新的Omicron變異株已經取代了XBB.1.5，因此新疫苗對這些變異株的有效性還不清楚，不過mRNA（信使核糖核酸）疫苗的最大優勢在於製程快，一遇到新病原，就能快速套用

莫德納公司預計，新疫苗有望在2025年秋季獲得批准，雖然今年的流感季節無法使用，但可能在明年冬季問世。目前，輝瑞-BNT和諾瓦瓦克斯（Novavax）也在研發各自的流感-武肺聯合疫苗，但莫德納是第一家公布後期臨床試驗數據的公司。

莫德納公司的首席醫療事務官塞迪亞博士（Dr. Francesca Ceddia）在公司部落格中寫道，這種二合一疫苗的優勢在於，它能簡化接種流程，提高接種率。這種疫苗也能減少醫護人員的工作量，因為他們只需要注射一次疫苗，就能同時提供兩種保護。

除了便利性外，莫德納公司早期的數據顯示，這種新疫苗的保護力可能比單獨接種的現有疫苗更強。塞迪亞博士告訴美國CNN：「我們想到組合疫苗時，通常只想到它的便利性，一針而不是兩針。但真正突破性的在於，它不僅僅提供了這種優勢，還提供了臨床效益的證據。」

目前，莫德納公司正在與監管機構合作，以批准新疫苗用於成人，但尚未說明何時在更年輕的群體中測試該疫苗。 如果新疫苗能順利通過審查，並在更多人群中展現出安全性和有效性，它將有望成為抗擊流感和武肺的重要武器，為全球抗疫工作帶來新的希望。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法