一家3兄弟全中鏢 兒科醫：就診病童7成腸病毒

徐浩庭醫師指出，近一個月就診病童有7成感染腸病毒，1/3有手足口症，其他為疱疹性咽峽炎。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕腸病毒正處流行期且疫情持續升高，小兒科醫師觀察門診近一個月就診病童有7成感染腸病毒，分布於1到7歲，其中有一家3兄弟1歲、2歲及7歲男童都感染，出現疱疹性咽峽炎、手足口症，提醒腸病毒約每3、4年一次大流行，從2019年大流行後受新冠疫情影響已經超過4年未大流行，必須嚴加防疫。

台中醫院兒童感染科醫師徐浩庭指出，近期就診病童有7成是腸病毒，主要症狀是喉嚨痛、手腳有水泡，患者中1/3有手足口症，其他為疱疹性咽峽炎，其中一名1歲男童高燒、食慾不振就醫，到院時猛流口水，檢查整個喉嚨破洞潰潰瘍，痛到無法喝奶、進食，連口水都吞不下，為預防男童脫水，收治住院，而他2名同行就醫的哥哥也確診，但症狀稍輕。

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腸病毒出現疱疹性咽峽炎。（施醫桓醫師提供）

徐浩庭指出，今年3、4月後腸病毒確診患者不斷攀升、且居高不下，感染患者比去年同期還多，社區流行仍以克沙奇A型為主，但易引起嚴重症狀的腸病毒A71型及D68型為零星檢出，由於暑假來臨南來北往首加上旅遊群聚，擔心將出現大流行，提醒腸病毒全年皆有，且型別多元，目前除了腸病毒71型可以接種預防外，其他型別尚無疫苗都可預防。

徐浩庭補充說，以腸病毒71型重症分期來說，第1期出現咽峽炎、手足口症；第2期重症前兆有嗜睡、嘔吐、肌抽躍要住院；第3期出現心跳快、血壓高、血糖高就須住加護病房，更嚴重會心肺衰竭，可能需要葉克膜救命，曾遇過有病童從重症住院到死亡僅12小時，提醒民眾注意。

腸病毒出現手足口症。（施醫桓醫師提供）

小兒科診所院長施勝桓也說，近門診碰到1家5口暑假出國旅遊回來後大人小孩全都感染腸病毒，而引起手足口病，成人腳掌長水泡，走路困難，小孩嘴破、吞不下，他也是醒，最近很多家長會帶家中兩個月到6歲的幼兒前來施打腸病毒71型疫苗，6歲以上的兒童根據兒童感染症協會的建議可以跟醫生討論以後決定是否要施打。

徐浩庭也說，由於新冠疫情後的免疫負債還沒還完，要注意腸病毒疫情是否會大流行，提醒家有6歲以下幼童家長，無論是否曾染腸病毒，最好還是接種一疫苗預防併發重症危及生命；另家長如發現孩子高燒不退，合併出現嘔吐、嗜睡、呼吸急促、肌抽躍抽搐等重症前兆症狀，應立即送醫。

徐浩庭醫師指出，今年3、4月後腸病毒確診患者不斷攀升、且居高不下，感染患者比去年同期還多，憂心疫情會大流行。（記者蔡淑媛攝）

腸病毒疫情居高不下，不少家長帶6個月到6歲幼童施打腸病毒71型疫苗。（記者蔡淑媛翻攝）

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