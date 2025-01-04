健康網》日本老人吃年糕噎死 衛福部提噎住急救法

日本人習慣在新年期間吃熱呼呼的年糕。示意圖。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕幼童與老人吃沾粘性較大的食物應格外小心。日本東京在1日到3日，共有9名年長者因為吃年糕而送醫，更有2人因此宣告不治。據日媒《NHK》報導，送醫民眾介於73歲到84歲之間，兩名死者都是在家慶祝新年，吃年糕卻噎死。東京消防廳呼籲，大家應將年糕切小塊再吃，咀嚼久一點別急著吞下。若家中有老幼，應學習急救方式。

衛福部表示，如果有嚴重而且時間較長的咳嗽應該懷疑有異物哽塞。當病患仍有呼吸時，應鼓勵他咳嗽，避免拍打其背部，也不能給他喝水。

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病患已無呼吸、咳嗽或聲音，但仍站立，請站在他的背後，雙手環抱，以雙手握拳方式，在肚臍與劍突處，猛往後往上用力（即哈姆立克法），直到異物吐出，或病患倒下。

病患若已倒下，使其仰臥，面對病人跨坐在其大腿位置，雙手握住在肚臍上方數公分，往頭部與背部方式推擠5次，用手指打開口腔，並用手指去勾，清除異物。直到異物清除，或者有更好的急救人員接手。

若是小嬰兒被異物哽塞，將其抱在膝上，頭部朝下，頭部較胸部為低，除胸部按壓5下外，應接著背部推打5下，然後在看得到異物的狀況下，用手指去清除異物。

另外，若咳嗽時間未在1到2分鐘內緩解、變回正常；或是懷疑異物哽塞、無法確認異物，或排除異物哽塞有困難的狀況，請立即撥打119求救、送醫。

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