竹市「耆舞拾光青春樂活SHOW」登場 長輩魅力四射

新竹市「耆舞拾光青春樂活SHOW」登場，有多個社區長輩扭腰擺臀舞動身體享樂活。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市2024耆舞拾光青春樂活SHOW今天有近360名活力充沛的阿公阿嬤齊聚，在舞台上熱情舞動，展現銀髮時代的生命價值。參與表演的社區長輩個個都是最佳男女主角，最佳演出獎由東香社區發展協會拿到、最佳活力獎是科園社區發展協會，最佳創意獎是讓愛飛揚關懷協會，獲獎的3個社區將代表竹市參加衛福部國民健康署的活躍老化北區競賽。

參與表演競賽的長輩展現魅力四射、熱情洋溢的舞蹈表演，完全不遜色於年輕人，在道具使用上更別出心裁，用許多可循環回收的材料製作，編曲更是非常多元，雖然動作稍微慢一點，但活力滿點，精神奕奕。

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參與耆舞表演競賽活動最高齡的是科園社區98歲的余奶奶，連續2年蟬聯最長壽寶座，余奶奶分享，每年都期待跳舞競賽，只要有比賽從不缺席，天天提早到社區排練樂活秀動作及走位，練習手舉高拉拉筋、太鼓用力敲及搭火車過山洞等活動身體，接續參加關懷據點的多元課程及共餐，時時保持活動力和愉快，她的銀髮人生充滿活力與幸福。

新竹市「耆舞拾光青春樂活SHOW」登場，有多個社區長輩扭腰擺臀舞動身體享樂活。（記者洪美秀攝）

衛生局表示，竹市超過6萬8千名老年人口，占總人口15.02%，隨人口老化速度加快，高齡化所衍生的長者健康問題包含營養不良、運動不足、慢性疾病纏身、身體功能退化、失能及失智等日益嚴重；透過規律運動能降低疾病的發生率及死亡率，針對社區健康、亞健康或衰弱老人，竹市建立三區長者健康促進站，提供肌力提升、柔軟度訓練、平衡能力及心肺功能鍛煉等多個方面的運動及多元課程，可提升長者參與社區活動的意願。

衛生局說，今年由三區9隊長者組隊參加活躍老化競賽初選，參加長者總歲數高達2.6萬歲，平均歲數75歲，還有85位超過80歲的長輩參與，是年輕人最佳健康典範。

新竹市「耆舞拾光青春樂活SHOW」登場，有多個社區長輩扭腰擺臀舞動身體享樂活。（記者洪美秀攝）

新竹市「耆舞拾光青春樂活SHOW」登場，有多個社區長輩扭腰擺臀舞動身體享樂活。（記者洪美秀攝）

新竹市「耆舞拾光青春樂活SHOW」登場，有多個社區長輩扭腰擺臀舞動身體享樂活。（記者洪美秀攝）

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