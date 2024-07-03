健康網》別輕忽寂寞的影響力 哈佛研究：孤獨老人中風機率逾5成

研究發現，「孤獨」會增加50歲以上長者中風的機率；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕導致中風的原因有很多，像是高血壓、高血脂、糖尿病、肥胖等，不過哈佛大學研究發現，「孤獨」也會增加50歲以上長者中風的機率，研究團隊發現，比起自稱不孤獨的年長者，自稱孤獨的人中風風險高出56％。研究刊登在《刺胳針》（The Lancet）旗下期刊《電子臨床醫學》（eClinicalMedicine）。

哈佛大學陳曾熙公共衛生學院表示，過去孤獨被認為是中風的危險因素之一，卻沒有充分探討過孤獨與中風風險之間的關係。先前有研究探討孤獨會使罹患心血管疾病的風險增加，卻沒有專門研究孤獨與中風的關聯性。

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研究主要作者、哈佛大學社會與行為科學系研究員蘇妍妮（音譯，Yenee Soh）指出，孤獨日漸被視為是重大的公共衛生問題，而中風是全世界長期殘疾和死亡的主要原因之一，這篇研究更凸顯了孤獨感可能會增加中風的機率。

研究調查了2006-2018年健康與退休研究（HRS）的數據，評估12161名50歲及以上、從未中風的長者，他們的孤獨程度，並在4年後，重新找回其中8936參加者回答同樣的問題。

研究人員根據這兩次評估的結果，將受測者分成4組：持續低分（在孤獨感量表上兩次得分較低的人）；開始轉差（第一次得分高、第二次得分低的人）；有所改善（最初得分較低但後續得分較高的人）；持續高分（兩次得分都很高的人）。

結果發現，即使考慮到憂鬱和孤獨等其他心理因素，「孤獨感持續較高」的群體比「孤獨感持續較低」的群體中風的風險高出 56%。而另外兩組「有所改善」和「開始轉差」的中風風險並未增加。因此，研究人員認為，這顯示孤獨所帶來的中風風險影響是長期且慢性。

蘇妍妮表示，重複評估有助於找出長期處於孤獨狀態、因此中風風險較高的人，如果不能從微觀與宏觀層面解決他們孤獨感，可能對未來健康造成影響，且這個「孤獨感」是他們的主觀感受，不應該與社會孤立混為一談。

蘇妍妮指出，研究結果目前僅限於中、老年人，可能無法推及至年輕人。此外，需要進一步研究短期孤獨感所帶來的細微變化，及較長時間的孤獨，有助於釐清孤獨感與中風間的關聯。

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