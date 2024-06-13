健康網》運動減少心衰及死亡率 研究：對女性cp值更高

研究發現，運動與女性的死亡率之間的關聯比男性更強；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕運動讓我們的心臟更有力，減少晚年心衰竭風險，並降低心血管死亡及總死亡率，且運動對女性的cp值更高！耳鼻喉科診所醫師曾家承指出，研究發現，越多的運動，與女性中越少的左心室功能保留心臟衰竭 （HFpEF）相關，且和男性相比，減少死亡率的關聯性更強。

曾家承在臉書粉專「書米蟲的啃食日記」發文指出，根據《美國醫學會雜誌心臟病學》JAMA Cardiol對5951名女性（63-99歲）的研究發現，中度至劇烈運動量增加、每天行走步數增加、輕度活動量增加、久坐時間減少，與總體心臟衰竭和稱為左心室功能保留的心臟衰竭（HFpEF）的減少有關。有趣的是，以上與左心室功能衰退的心臟衰竭 （HFrEF）無關。

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曾家承也分享另一項前瞻性研究，一項對41萬名美國成年人（55％女性；平均44歲）的運動調查發現：運動與女性的死亡率之間的關聯比男性更強。例如，男性每週約300分鐘的步行與總死亡率下降18％相關，而女性每週140分鐘的步行即可達到相同效果。增加到每週約300分鐘的步行，女性的總死亡風險下降24％。心血管相關死亡率也顯示出類似的關聯。且有氧運動和阻抗運動之間沒有區別。

女性運動的效益比男性大，一樣的運動量促進健康的效果更好、cp值更高；圖為情境照。（圖取自freepik）

他說，針對這些前瞻性觀察性研究，《新英格蘭醫學雜誌》NEJM評論：我們或許能夠在婦女就診時鼓勵預防心臟衰竭、心血管相關和總死亡率。設定每天步行大於3000步（估計30分鐘）的目標，並將久坐時間小於10小時，似乎可行，以及可受到智慧手機及手錶（含加速度計）反饋機制的幫助。

曾家承指出，人們常常忽略運動對心臟功能的影響，心臟是身體的引擎，影響我們生活品質甚大。除了肌肉量之外，另一重要指標就是心肺功能。心肺功能不佳，有再多肌肉也會氣喘呼呼的使不上力。一但老年時出現心臟衰竭，目前沒有太多治療方法（只能延緩惡化），因此重點應放在該如何「預防疾病」發生。

他強調，如果我們希望晚年時，有體力與孫同樂、旅遊等，一切取決於年輕時運動累積了多少健康資本。研究看起來，女性運動的效益似乎又比男性大，一樣的運動量促進健康的效果更好、cp值更高，這樣好的人生投資，難道不值得我們現在立刻開始嗎？

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