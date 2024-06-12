國人逾60歲4％心房顫動 醫警：有中風致命危機

台南市立醫院心臟內科醫師劉力瑋（左者）提醒民眾若常有心悸、心跳不規則，要及早就醫治療，以預防中風等嚴重後果。（台南市立醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕隨著逐漸入夏、時有雨勢，天氣忽冷忽熱，人體生理調節能力受到挑戰，心臟內科醫師提醒心房顫動患者更應提高警覺，因心房顫動會導致心房內血液流動不暢，進而形成血栓，一旦血栓流到腦部，可能引發栓塞性中風，帶來致命危機。

台南市立醫院心臟內科醫師劉力瑋指出，心房顫動屬於心律不整的1種，據統計，60歲以上國人中約有4%患有心房顫動，而80歲以上者罹患比例更高達10%。這疾病若不加以控制，可能導致心臟衰竭、呼吸困難、疲憊無力、水腫。

請繼續往下閱讀...

此外，心房顫動的另1個大風險在於血栓的形成，劉力瑋表示，心房顫動會在左心房的左心耳處形成血栓，這些血栓若隨血液流動，可能會堵塞腦部、腸子、腎臟或四肢，導致嚴重的中風，進而可能造成患者失能。因此，心房顫動被視為需要長期追蹤控制的慢性病。

心房顫動的症狀，通常表現為不規則的心跳，時快時慢。若患者出現心悸且心跳不規則又快速（超過130、150次/分），應及早就醫。由於所有的心律不整，當心跳恢復正常的時候，都不太容易以1張心電圖去做診斷。因此會以24小時心電圖監測，看有沒有機會在未來的1天中逮到這個心律不整問題。

劉力瑋也說，現在很多穿戴裝置像是智能手錶，不只是記錄心率的高與低，也能把完整的心電圖記下來。若經常有心律不整者，可以藉由智能手錶記錄，就醫時帶來給醫師參考，能有效輔助診斷。

在治療方面，主要有幾種方法，首先是電燒手術，通過心導管技術在心臟內定位並消除異常電信號；其次是使用抗心律不整藥物，幫助患者維持正常心律。因心房顫動患者伴隨較高的中風風險，需要使用抗凝血劑防止血栓形成，降低中風風險。劉醫師呼籲，若常有心悸、心跳不規則，要及早就醫診斷與接受適當治療，以預防中風等嚴重後果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法