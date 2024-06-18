新冠疫情速升變異株洗牌 「KP病毒」占比已破2成

疾管署副署長曾淑慧指出，疫苗與藥物對目前新冠變異株仍有效。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕國內新冠疫情處流行期且升溫中，流行病毒株也洗牌，衛福部疾管署今（18日）公布，雖然本土仍以變異株JN.1占比最高，但逐漸下降中，反而「KP病毒」系列的KP.2、KP.3上升，合計已突破2成，至於在中國、香港上升的XDV.1，也爬升到第3位，占比1成。

根據疾管署統計，近4週變異株檢出情形，在本土方面，以JN.1占60%最高，其次是KP.2占13%、XDV.1占10%、KP.3占9%，其他尚有JN.1.18占3%、BA.2.86占2%等；境外移入也是JN.1占54%最高，其次是KP.2占27%、XDV.1占9%、KP.3占5%等，排序與本土相同。

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疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，本土及境外移入變異株均是JN.1占比60%及54%為國內主流株，但近期緩降；另KP.2占比略升，分別為13%及27%；KP.3占比持平，分別為9%及5%，持續監測變異株流行趨勢。至於XDV.1，疾管署副署長曾淑慧指出，國內也已檢出，會持續監測。

曾淑慧說明，這波疫情上升快速，根據該署數理模式分析，高峰會落在8、9月，9月以後下降。雖然變異株占比改變，有觀察到傳播力變強，但致病力沒有增加，疫苗與藥物仍有效；以疫苗為例，在美國180萬人的病歷分析中發現，XBB疫苗預防感染52.2%、預防重症66.8%、預防死亡60%至70%。

根據疾管署統計，XBB疫苗迄今已累計接種277.7萬人次，上週接種1.3萬人次，較前一週增加8.33%，全國接種率11.40%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為20.62%、1.63%仍然偏低。曾淑慧指出，目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約286.9萬劑、Novavax XBB疫苗約4.1萬劑，呼籲尚未打疫苗的人快打，尤其是高風險民眾。

另外，曾淑慧提到，今年10月新冠與流感疫苗將會一起開打，到時新冠疫苗會採購什麼疫苗，會再視世界衛生組織與美國疾病管制中心等建議，做出最好的選擇。

新冠XBB疫苗接種情形。（疾管署提供）

國內COVID-19疫苗接種情形。（疾管署提供）

國際重要研究與COVID-19疫情評估。（疾管署提供）

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