自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

日喝2杯手搖飲代替水 23歲男急性腎盂腎炎險喪命

2025/06/14 05:30

日喝2杯手搖飲代替水 23歲男急性腎盂腎炎險喪命

▲國人愛喝手搖引解渴，但要注意飲料糖分攝取；示意圖。
（照片來源：shutterstock）

記者張軒哲／台中報導

炎夏高溫，國人愛喝手搖飲解渴消暑。台中市1名23歲林姓男子，每天靠喝2杯半糖烏龍茶補充水分，由於在小吃店工作經常憋尿，導致腎臟結石，出現血尿，吃了3天藥後便不理會，1個月後，因反覆發燒急診，診斷出罹患急性腎盂腎炎，引發敗血症，住進加護病房，在住院1個月後，近日康復出院。

不喝水又憋尿 引發腎結石血尿

大甲李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，患者因反覆發燒找不出原因、出現畏寒而自行到急診就醫。檢查後發現，右邊腎臟有2個0.1公分小的結石，而且右腎腫大是左腎的1倍大，發炎指數飆高到27mg/dL，是一般正常0.3mg/dL的90倍，趕緊安排住院治療。

黃品叡說，患者到院後，血壓突然驟降到60幾毫米汞柱陷入昏迷，收治加護病房，經過治療後，發炎指數才降下來，卻疑似因昏迷導致肝臟受損，肝指數飆高出現黃疸，治療後才逐漸恢復正常。

黃品叡指出，急性腎盂腎炎是1種常見的上泌尿道感染，腎臟和腎盂受到細菌感染而產生的急性炎症。推斷患者因長期憋尿，平時只喝含糖飲料卻不喝開水，導致腎臟出現結石，在輕忽病症的情況下，病情加重，甚至引發敗血症。最近天氣炎熱，提醒民眾一定要多喝白開水，少喝含糖飲料。

林男說，在小吃餐飲店上班，每天上班12小時，因為工作場所很熱，因此，上班前先買2杯半糖烏龍茶，口渴就喝，幾乎不喝水，連放假也喝飲料，一個月60杯喝好、喝滿。由於中午用餐時間很忙，喝飲料後有尿意，都要憋到工作告一段落，才有時間上廁所。鬼門關走一遭後，他了解到平時一定要多喝開水補充水分，少喝有糖飲料，也不要憋尿，以免造成傷身。

▲影像檢查顯示，右腎比左腎大一倍。（記者張軒哲翻攝）

▲影像檢查顯示，右腎比左腎大一倍。（記者張軒哲翻攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中