日喝2杯手搖飲代替水 23歲男急性腎盂腎炎險喪命

▲國人愛喝手搖引解渴，但要注意飲料糖分攝取；示意圖。

（照片來源：shutterstock）

記者張軒哲／台中報導

炎夏高溫，國人愛喝手搖飲解渴消暑。台中市1名23歲林姓男子，每天靠喝2杯半糖烏龍茶補充水分，由於在小吃店工作經常憋尿，導致腎臟結石，出現血尿，吃了3天藥後便不理會，1個月後，因反覆發燒急診，診斷出罹患急性腎盂腎炎，引發敗血症，住進加護病房，在住院1個月後，近日康復出院。

不喝水又憋尿 引發腎結石血尿

大甲李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，患者因反覆發燒找不出原因、出現畏寒而自行到急診就醫。檢查後發現，右邊腎臟有2個0.1公分小的結石，而且右腎腫大是左腎的1倍大，發炎指數飆高到27mg/dL，是一般正常0.3mg/dL的90倍，趕緊安排住院治療。

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黃品叡說，患者到院後，血壓突然驟降到60幾毫米汞柱陷入昏迷，收治加護病房，經過治療後，發炎指數才降下來，卻疑似因昏迷導致肝臟受損，肝指數飆高出現黃疸，治療後才逐漸恢復正常。

黃品叡指出，急性腎盂腎炎是1種常見的上泌尿道感染，腎臟和腎盂受到細菌感染而產生的急性炎症。推斷患者因長期憋尿，平時只喝含糖飲料卻不喝開水，導致腎臟出現結石，在輕忽病症的情況下，病情加重，甚至引發敗血症。最近天氣炎熱，提醒民眾一定要多喝白開水，少喝含糖飲料。

林男說，在小吃餐飲店上班，每天上班12小時，因為工作場所很熱，因此，上班前先買2杯半糖烏龍茶，口渴就喝，幾乎不喝水，連放假也喝飲料，一個月60杯喝好、喝滿。由於中午用餐時間很忙，喝飲料後有尿意，都要憋到工作告一段落，才有時間上廁所。鬼門關走一遭後，他了解到平時一定要多喝開水補充水分，少喝有糖飲料，也不要憋尿，以免造成傷身。

▲影像檢查顯示，右腎比左腎大一倍。（記者張軒哲翻攝）

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