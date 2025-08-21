賈靜雯自曝媽媽得皮蛇 醫揭中風風險高3成

帶狀疱疹衛教大使藝人賈靜雯今出席記者會分享，自己從小就聽過長輩口中的「蛇纏腰」，甚至流傳「繞一圈會致命」的說法，近期母親也因免疫力下降發病。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕皮蛇纏身不只帶來劇痛，更威脅心臟與腦血管。中華民國心臟學會與台灣感染症醫學會今（21日）發布「心血管病患疫苗接種指引」，建議預防5大傳染病，其中包含俗稱皮蛇的帶狀疱疹，學會指出，帶狀疱疹與心血管疾病具「雙向關聯」，中風病人1年內得皮蛇風險高出25倍，反之，得過皮蛇者1年內中風機率也增加31%。

心臟學會理事長李貽恒表示，台灣約有552萬人罹患心血管疾病，而心臟病更是國人第2大死因，這次發布的疫苗接種指引由16位專家跨領域合作，統整近百篇國內外研究資料，建議心血管病患應優先預防5大疾病「流感、肺炎鏈球菌、新冠肺炎、呼吸道融合病毒、帶狀疱疹」，心血管病人的血管本就脆弱，再受到感染刺激，更容易引發心肌梗塞、中風等危急狀況，必須提早防範。

請繼續往下閱讀...

心臟學會理事長李貽恒（中）表示，心血管病患應優先預防5大疾病「流感、肺炎鏈球菌、新冠肺炎、呼吸道融合病毒及帶狀疱疹」。（記者邱芷柔攝）

台灣感染症醫學會醫師黃景泰指出，帶狀疱疹源自水痘病毒潛伏在神經節中，當免疫力下降就會發作，不僅帶來急性劇痛，還可能留下長達數月甚至數年的「疹後神經痛」，嚴重影響睡眠與生活品質。若病灶在眼睛或耳朵，更可能導致失明或失聰。特別是50歲以上又合併心血管疾病的族群，「等於同時具備兩大危險因子，更要小心。」

帶狀疱疹衛教大使藝人賈靜雯今出席記者會分享，自己從小就聽過長輩口中的「蛇纏腰」，甚至流傳「繞一圈會致命」的說法。她回憶，奶奶因錯誤處理留下疤痕與後遺症，近期母親也因免疫力下降發病，「她在我眼前全身都在痛，外觀看不出來，只不斷說好痛好痛。」幸好經醫師朋友提醒及時就醫才確診治療，讓她深刻體會到帶狀疱疹的疼痛「真的會要人命」。

賈靜雯說，母親治療後恢復良好，如今每天運動、規律作息，自己也養成每天固定運動1小時的習慣，「因為要有好的狀態，不只是工作，更是生活的一部分。」她呼籲民眾從日常做起，均衡飲食、保持好心情、規律運動，「哪怕只是10或20分鐘，也要給自己拍拍手。」

除了建立規律生活、維持良好免疫力外，學會也提醒，最重要的是與醫師討論適合自己的預防方式，包括疫苗接種等，及早預防不只保障個人健康，也能減少社會的醫療負擔。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法