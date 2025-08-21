自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

代謝症候群防治計畫 9月起開放醫院加入估12萬人受惠

2025/08/21 12:42

國健署針對參與代謝症候群防治計畫的診所，評選出156家績優診所。（記者林志怡攝）

國健署針對參與代謝症候群防治計畫的診所，評選出156家績優診所。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕代謝症候群與不健康的生活習慣相關，若放任不管，未來三高風險將大幅攀升。國健署推動「代謝症候群防治計畫」以來，由基層醫療院所提供專業指導，已幫助42萬人改善健康狀況，今（2025）年9月起將進一步開放醫院層級機構參與，且先以每間院所收案1000例為限，預估有2萬人可受惠。

衛福部國民健康署長沈靜芬指出，代謝症候群防治可說是三高防治的前端，透過生活型態改變，就能幫助民眾恢復到相對健康的狀態，國健署自2022年7月起推動「代謝症候群防治計畫」，至今已滿3週年，累計全國近3100家診所、5200位醫師參與，已協助超過42萬人改善健康狀態。

沈靜芬說，參與代謝症候群防治計畫的診所，可提供民眾提供抽血檢驗、體重檢測、腰圍量測等指數，由醫師提供處方或運動建議，幫助民眾調整生活型態，並視情況透過電話追蹤，結案前也會提供相關報告。

此外，沈靜芬表示，使用成人健檢服務的民眾約有2成會在醫院層級進行，每年約有12萬人，考量國健署與基層醫療院所的合作模式與防治計畫收案已進入成熟階段，今年9月起將擴大計畫、納入醫院層級，藉此增加收案對象，預計2萬人可受惠。

國健署今（2025）年9月起將開放醫院層級機構參與代謝症候群防治計畫。（記者林志怡攝）

國健署今（2025）年9月起將開放醫院層級機構參與代謝症候群防治計畫。（記者林志怡攝）

對於參與代謝症候群防治計畫的診所，國健署也根據衛教指導率、代謝症候群改善率、緩解率等多項指標，評選出全國或縣市排名前5，或緩解率達40%以上的156家績優診所。

獲績優診所獎項的成美診所院長陳炳諴指出，診所除了協助患者建立飲食或運動等健康習慣，診所人員也要身體力行，才能深入了解患者執行健康行為時的困難點，並協助患者找出、改善問題。

代謝症候群患者趙先生則笑說，作為一名每天都要上班的胖子，在診所檢查發現有脂肪肝、纖維化後，他不想讓人生變黑白的，馬上開始認真減重，原則不外乎少吃多動，難就在必須堅持，診所在過程中提供了很多幫助。

趙先生舉例，診所建議他吃東西前先深蹲30下、喝水50毫升，有點飽足感再吃就不容易吃過量，且用餐順序按照蛋白質、纖維素、白飯，很容易就能持續下來，他也從捷運通勤改成騎腳踏車上班，後來還有重訓加入，半年就成功減重18公斤，低密度脂蛋白、總膽固醇、肝指數都明顯改善。

國健署表示，參與計畫的醫療院所將評選全國或縣市排名前5，或緩解率達40%以上的156家績優診所。（記者林志怡攝）

國健署表示，參與計畫的醫療院所將評選全國或縣市排名前5，或緩解率達40%以上的156家績優診所。（記者林志怡攝）

