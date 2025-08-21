健康網》不只防失智！ 研究：皮蛇疫苗降25％心血管風險

耳鼻喉科診所醫師曾家承表示，皮蛇病毒不只會造成神經損傷，也會引起發炎性血管病變，增加出血或缺血的併發症風險；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕根據衛福部疾管署統計，台灣民眾一生中發生帶狀疱疹（俗稱皮蛇）機率約為32.2% ，等於每3人就有1人可能皮蛇上身。因此，近年許多高危族群也開始接種皮蛇疫苗，希望防患於未然。耳鼻喉科診所醫師曾家承引述國外研究指出，皮蛇疫苗除可降低失智風險外，南韓研究也顯示，接種疫苗或可降低25%心血管疾病風險。

曾家承在臉書專頁「書米蟲的啃食日記」發文說明，根據《NEJM》2025年的研究，活性減毒的皮蛇疫苗透過降低VZV病毒誘發的神經炎，可降低失智風險。此外，據南韓世代研究，評估登錄在國家級近130萬（≥50歲）資料庫，追蹤6年並校正干擾因子後，發現接種皮蛇疫苗者，其總合心血管疾病風險，包括：心血管事件、心衰竭、腦血管疾病、缺血性心臟病、血栓疾病及心律不整等，與未接種者相比下降25%。

曾家承表示，據《NEJM》評論，此大型研究強力支持活性減毒的皮蛇疫苗可降低心臟血管疾病的發生，另，和病人討論皮蛇疫苗的優劣時，也應提及此重要益處。此外，他也提出以下評論3要點：

1.皮蛇病毒不只會造成神經損傷（如皮蛇後神經痛），也會引起發炎性血管病變，增加出血或缺血的併發症風險。

2.皮蛇疫苗除可有效預防皮蛇、降低皮蛇併發症外，近來也被發現能降低棘手的失智發生率，現在再加上還可預防心血管疾病。

3.由此可知，VZV病毒對人體健康的影響是一輩子的，增加了神經、心血管重大疾病的風險。因此，能有效對抗皮蛇的疫苗，是一項不錯的健康投資。

