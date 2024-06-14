健康網》新冠疫情再升！ 醫：低燒、快篩陰易失戒心

醫師提醒，若持續低燒、合併傳統感冒症狀多日未改善，恐是罹新冠肺炎，建議多驗幾次快篩；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕本土新冠併發症上週新增328例，較前一週成長25％，疾管署宣布再度進入流行期，示警8、9月將達到高峰！鄭煒達診所主治醫師鄭堪弘提醒，近日診間新冠確診者多有「低燒多日」，合併傳統感冒症狀，此時快篩常是陰性反應，無法第一時間驗出，須待低燒多天才會陽性，建議感冒症狀未改善或低燒多天者，多驗幾次快篩。

鄭堪弘在臉書專頁「過敏氣喘免疫專科 鄭堪弘醫師」發文提醒，本土新冠併發症上週新增328例中，65歲以上長者佔79%，建議高風險族群趕快施打疫苗。他也強調，最近新冠肺炎確診者發病初期多有「低燒多日」症狀，且合併傳統感冒症狀，如喉嚨痛、流鼻水、咳嗽，此時快篩常是陰性反應；待低燒期數日後，快篩才會顯示陽性，因此若感冒症狀無明顯改善或持續低燒多天的患者，建議要多驗幾次快篩。

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鄭堪弘分享，有名新冠患者就診前，已低燒4天，且合併持續喉嚨痛、反覆肌肉痠痛、畏寒，以為是感冒，吃了3天普通感冒藥物無效後，才來就醫，經快篩後，呈現陽性確診。

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