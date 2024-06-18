50至64歲公費打肺鏈疫苗結束！ 累計8.8萬人接種

疾管署副署長曾淑慧表示，擴大50歲至64歲民眾公費接種肺炎鏈球菌疫苗已結束，恢復原本公費接種對象。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署日前開放50歲至64歲民眾公費接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），疾管署副署長曾淑慧今（18日）表示，期間累計8.8萬人接種，相關疫苗已經打完，昨起結束擴大公費接種，恢復原本公費接種對象。

疾管署5月28日起短期開放50至64歲民眾公費接種1劑PPV23，接種狀況踴躍，曾淑慧指出，期間累計有8萬8818人接種，擴大接種的疫苗已打完，昨起恢復原本公費對象。

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原本公費對象為65歲以上公費接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗及1劑PPV23、55至64歲原住民公費接種1劑PPV23。曾淑惠指出，目前疫苗存貨不到1萬劑，包含中央庫存4000劑、地方5700劑，呼籲上述高風險民眾快接種。

（疾管署提供）

疾管署強調，接種肺炎鏈球菌疫苗對中重症保護力可達75%，能有效降低感染後如肺炎、敗血症等及死亡機率，且PCV13及PPV23都是相當安全的不活化疫苗，PCV13為結合型疫苗，含13種血清型，可產生抗體與激發免疫記憶，因此保護效果較長；PPV23為多醣體疫苗，含23種血清型，可產生抗體與提供更多種菌株血清型防護，因此接種2劑疫苗可有較長免疫保護力，且範圍更廣，獲得更完整保護，使保護效益最大化。

另外，曾淑慧提醒，上週類流感門急診就診為8.9萬人次，較前一週上升4%，且新增55例流感重症、14例流感死亡。雖然流感疫情已過高原期，但重症仍多，民眾須注意風險，疫苗剩下約9千劑，高風險族群可盡快打疫苗。

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