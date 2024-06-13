健康網》1圖懂鮮奶、豆奶、燕麥奶差異！ 糖友這2款別喝太多

營養師提醒，鮮奶、燕麥奶含有醣類，糖友須注意攝取份量；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕聽說燕麥奶很營養，可以代替鮮奶嗎？博新小兒科家庭醫學科診所營養師王妤文表示，燕麥奶、豆奶、鮮奶營養差異大，互相無法取代，其中鮮奶有助於骨骼正常發育及預防骨質疏鬆；豆奶不含膽固醇，可調節血脂肪；而燕麥奶含有豐富纖維、維生素和礦物質，適量攝取，有助於調節血脂肪。不過，她也提醒，不是所有人都適合喝以上飲品，像是鮮奶、燕麥奶含有醣類，糖友須注意攝取份量。

鮮奶 屬乳品類

王妤文在臉書專頁「博新小兒科家庭醫學科診所」發文分享，鮮奶屬乳品類，其富含優質動物性蛋白質、鈣質及維生素D等營養素，有助於骨骼正常發育及預防骨質疏鬆，只要2杯奶（240ml／杯），即可滿足每日近50%的鈣質建議量。

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3類人飲用鮮奶時，需注意攝取量，王妤文提醒，若有乳糖不耐，可先由少量開始嘗試，或者選擇發酵乳製品；鮮奶含有醣類，糖友須留意份量攝取；慢性腎臟病患者需要控制磷的攝取，因此飲用前，建議先諮詢醫師或營養師。

營養師提到，豆漿屬豆魚蛋肉類，富含優質植物性蛋白質，且飽和脂肪含量較低，不含膽固醇，有助於調節血脂肪及控制體重；示意圖。（圖擷取自photoAC）

豆奶（豆漿） 屬豆魚蛋肉類

針對豆奶，王妤文指出，其屬豆魚蛋肉類，富含優質植物性蛋白質，且飽和脂肪含量較低，不含膽固醇，有助於調節血脂肪及控制體重。此外，其含有水溶性纖維，幫助胃腸保健；而大豆異黃酮，則可降低心血管風險。

王妤文進一步透露，豆奶適合素食、乳糖不耐者，但腸胃敏感者，要注意喝豆奶，可能引起脹氣或腹瀉；黃豆過敏者則不建議補充。

營養師分享鮮奶、豆奶、燕麥奶3者間的食物分類、主要營養素、適合族群等差異。（圖取自博新小兒科家庭醫學科診所）

燕麥奶 屬全榖雜糧類

王妤文強調，雖然燕麥奶名字中有「奶」字，卻屬於全榖雜糧類！含有豐富纖維、維生素和礦物質，適量攝取，可幫助調節血脂肪、控制血糖，適合素食者、乳糖不耐者飲用。不過，她也提醒，燕麥奶醣類含量較高，糖友須注意攝取份量；麩質過敏者也須留意；以及慢性腎臟病患者應控制磷的攝取，建議先諮詢醫師或營養師。

王妤文提醒，有些市售商品會額外加精緻糖，小心額外的熱量攝取！同時，她也整理出想補充鈣質等可優先選擇何種，像是想要補充鈣質，可選擇鮮奶；想補充蛋白質，可挑選鮮奶或豆奶；想增加膳食纖維，則是選擇豆奶或燕麥奶，但也要提醒，3者營養成分差異大，互相無法取代，建議諮詢專業營養師。

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