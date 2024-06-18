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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

腸病毒不吃甜食防重症？ 疾管署：動物實驗仍需更多研究

2024/06/18 15:52

疾管署副署長曾淑慧表示，動物實驗階段的研究，仍需要更多實證。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕目前國內正處於腸病毒流行期，許多家長在小孩感染腸病毒食慾不振時，會給點「甜頭」像是含糖飲料、布丁或果凍等甜食，但國家衛生研究院最新研究發現，避免血糖上升有助於減少重症風險，引發不少家長憂心。對此，衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，此研究為動物實驗階段，仍需要更多實證，建議家長可詢問醫師建議。

曾淑慧表示，腸病毒重症會引發噁心、嘔吐或抽筋等情況，可能是腦炎、中樞神經炎等重症引起，會刺激交感神經，進而激發升糖激素上升，在這些個案身上都會看到高血糖症狀，是因為腸病毒重症造成高血糖，但是否高血糖會造成重症，仍需要再研究。

曾淑慧指出，國衛院此項研究仍在動物實驗階段，還需要更多實證才能了解相關性，若是一般腸病毒輕症，有喉嚨不舒服、食慾或活動力低下等狀況，可由醫師評估提供建議。

疾管署提醒，目前國內腸病毒疫情仍處流行期，不可掉以輕心，尤其家中有嬰幼兒的民眾，更應提高警覺，留意嬰幼兒健康狀況，並確實做好手部衛生與環境消毒。

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