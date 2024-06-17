最新十大死因出爐！癌症蟬聯42年首位、新冠奪命排行下降

衛福部公布最新國人十大死因統計。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部今（17日）公布去年國人死因統計，去年總死亡人數有20萬5575人，十大死因由「癌症」蟬聯42年首位，至於新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）奪走近9千條人命，較2022年減少，排名從第3名下滑至第6名，疾管署預估明年公布今年名次時，可能會掉出15名之外。

衛福部統計處科長呂淑君表示，去年死亡人數20萬5575人，較2022年減少2863人、下降1.4%，死亡率為每十萬人口880.7人，下降1.5%；以世界衛生組織2000年世界人口結構調整後的標準化死亡率為每十萬人口429.6人，下降3.2%。

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死亡人數減少，主要是COVID-19降至8962人，較2022年減少5705人；疾管署副署長曾淑慧指出，檢視去年第10名為5千多人死亡、第15名為2千多人死亡，而今年初到現在，COVID-19死亡約1千例，預估今年死亡率可能低於去年，有機會掉出第15名之外。

曾淑慧並提到，去年COVID-19死亡人數下降，除了疫情降溫、感染人數減少外，持續推動新冠疫苗接種、提供高風險民眾口服抗病毒藥物，都是減少重症與死亡的原因。她也指出，民眾若有呼吸道症狀要快點使用快篩，以利及時治療，且病毒不斷變異，要記得補打疫苗增加防護力。

依死亡率排序，去年十大死因依序為惡性腫瘤（癌症）、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、COVID-19、高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病，以及腎炎、腎病症候群及腎病變。

衛福部統計處處長李秋嬿指出，與2022年相較，癌症及心臟疾病續居前2名；COVID-19由第3名降至第6名，肺炎、腦血管疾病、糖尿病恢復至疫情前的排名。死亡人數以肺炎增加16.6%、COVID-19減少38.9%最為顯著。

在十大死因中，事故傷害是唯一非疾病死因，尤其以年齡別觀察，位居1至24歲死因首位。去年事故傷害7063人死亡，以運輸事故3068人最多，占43.4％，跌倒1665人次之。若進一步分析各年齡層，運輸事故均居首，第2名則是0至14歲意外溺死，15至24歲、25至44歲接觸毒藥品意外中毒，45至64歲、65歲以上則是跌倒。

另外，雖然自殺死亡位居去年國人死因第11位，死亡人數3898人，但較2022年增加111人，衛福部心理健康司司長陳亮妤表示，65歲以上長者自殺趨勢首見下降，死亡率較2022年下降4.9%，研判與去年老人憂鬱篩檢超過62萬人次有關，將持續強化與各縣市衛生局合作推廣，同時15至24歲自殺上升出現趨緩，然而25至64歲中壯年族群自殺趨勢回到疫情前水準，會與勞動部合作推動職場心理健康計畫。

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