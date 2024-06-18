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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

長期吃中藥會洗腎？ 醫：中西醫照護降腎病風險

2024/06/18 16:49

台灣洗腎率全球第一，坊間還流傳長期吃中藥會洗腎，衛福部南投醫院中醫師賴卉蓮表示，透過西醫照護搭配中醫治療，可降低腎衰竭風險。（南投醫院提供）

〔記者劉濱銓／南投報導〕台灣洗腎率全球第一，腎病盛行率高達12％，坊間還流傳長期吃中藥會洗腎，衛福部南投醫院表示，近年研究指出慢性腎臟病在接受西醫照護下，若加上合格中醫師治療，可降低惡化成腎臟衰竭的風險，降低死亡率。

該院中醫師賴卉蓮表示，治療慢性腎臟病，需先著重在袪除濕濁毒邪等症狀，再輔以調補脾、腎陰陽氣血等，減緩腎臟病繼續惡化的可能，一般建議以3個月為一個療程，並按時抽血檢查，以追蹤後續腎臟功能的變化。

尤其患者切勿自行購買藥物，或隨意服用藥物，保持正常作息，不熬夜、不憋尿、不抽菸少喝酒，飲食多吃蔬菜、多喝水，少鹽少糖少油，少加工食品、醃漬物，腎病患者應避免高蛋白、高鉀飲食以免造成腎臟負擔，養成運動習慣，儘量一週3、4次、每次30分鐘以上的習慣，平時睡前可溫水泡腳，改善新陳代謝、減輕腳水腫，有助睡眠。

賴卉蓮說，慢性腎臟病初期症狀不明顯，導致超過9成的患者不知罹病而延誤治療，常見成因包括腎炎、肥胖、糖尿病、高血壓、家族遺傳病史、抽菸、亂吃藥物，以及65歲以上年老等，建議相關族群應定期就醫篩檢。

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