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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

麻疹院內感染再增2例 接觸者破3000人創5年新高

2025/01/07 15:38

麻疹院內感染事件，衛福部疾管署今日再公布新增2例相關個案，包括醫院陪病者與看護各1人。（資料照）

麻疹院內感染事件，衛福部疾管署今日再公布新增2例相關個案，包括醫院陪病者與看護各1人。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕日前中部某醫院發生麻疹院內感染事件，衛福部疾管署今日再公布新增2例相關個案，包括醫院陪病者與看護各1人。疾管署副署長曾淑慧指出，麻疹屬於傳染力極強的疾病，若民眾工作內容或場所有暴露風險，且15年內未接種MMR疫苗或未具有5年內麻疹陽性抗體檢驗報告，可佩戴N95口罩。

曾淑慧指出，上週新增2例境外移入個案，分別自越南及印度移入，而本土麻疹群聚事件，再新增2例醫院相關個案，其中一例為30多歲醫院陪病者，另一位為40多歲看護，兩人都與確診個案有接觸。

曾淑慧表示，指標個案相關麻疹確診事件總計16件，其中14件為醫院相關群聚事件，迄今包括醫護人員5人、看護1人、環境清潔人員2人、陪病家屬3人、工務課人員1人、病患2人，相關接觸者計3123人，創5年新高，其中1514人持續監測中，將持續監測至1月23日，其餘已監測期滿。

指標個案相關麻疹確診事件總計16件，其中14件為醫院相關群聚事件。（疾管署提供）

指標個案相關麻疹確診事件總計16件，其中14件為醫院相關群聚事件。（疾管署提供）

此外，近期有醫療人員於社群媒體提到，醫療院所因麻疹疫情，要求「全急診護理人員上班戴上N95口罩」，擔憂恐有「麻疹風暴」，引起各界關注，並推測與中部某醫院群聚事件有關。

曾淑慧表示，若工作內容或場所具暴露風險，醫療照護人員應落實感染管制措施，且於15年內未接種MMR疫苗或未具有5年內麻疹陽性抗體檢驗報告者，可佩戴N95口罩，降低感染機會；一般民眾出入醫療機構則應落實呼吸道衛生與咳嗽禮節，並依醫療機構建議佩戴口罩。

另，疾管署統計，2024年累計32例麻疹病例，年齡介於20多歲至50多歲，其中20例為國內感染病例（含4起群聚），另12例為境外移入病例，感染國家為越南3例、馬來西亞及柬埔寨各2例、泰國及印度各1例，另3例為航空器感染；2025年累計1例，為國內感染病例。

疾管署建議，若民眾工作內容或場所有暴露風險，且15年內未接種MMR疫苗或未具有5年內麻疹陽性抗體檢驗報告，可佩戴N95口罩。（疾管署提供）

疾管署建議，若民眾工作內容或場所有暴露風險，且15年內未接種MMR疫苗或未具有5年內麻疹陽性抗體檢驗報告，可佩戴N95口罩。（疾管署提供）

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