健康網》天天做「這類運動」反變肥 醫：更容易餓、囤脂肪

醫師指出，過度有氧運動會讓身體的壓力荷爾蒙──皮質醇升高，導致體重設定點變高。建議避免從事過久耐力型運動，如馬拉松或游泳、腳踏車、長跑等；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕減肥路上少不了運動，不過令人沒想到的是，有些運動竟可能導致發胖！醫師蕭捷健指出，過度有氧運動會讓身體的壓力荷爾蒙──皮質醇升高，讓人更容易餓、囤積脂肪。建議避免從事過久耐力型運動，如馬拉松或鐵人三項（游泳、腳踏車、長跑）等。應適量運動，每週2到3次，每次至少30分鐘，配合碳水循環飲食，才能有效降體重設定點。

三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文說明，體重設定點就像體溫一樣，是身體的平衡機制。就像想吃胖，體重設定點也會讓人吃不下，設定點則是由基因、生活方式和各種荷爾蒙決定的。運動可以影響到胰島素和皮質醇兩種荷爾蒙。當胰島素穩定的時候，體重設定點會降低；但胰島素高甚至阻抗時，進食澱粉就容易變成脂肪囤積。

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另外，當皮質醇升高，身體會進入儲存能量的模式，這時候會容易感覺餓，吃了也容易吸收更多。適當的有氧運動可以穩定胰島素，讓身體放鬆。不過，要是運動過度，身體會以為你遇到災難需要逃跑，進入「大遷徙模式」，讓人更容易餓，熱量也更容易囤積起來。

蕭捷健建議，1週內不要天天運動，練1天，休息1到2天。而且訓練前一定要先吃高碳水化合物來補充能量。舉例來說，體重70公斤的人運動1小時，1天吃4碗飯（大約300克碳水化合物）是合理範圍，這些澱粉不會變成脂肪堆起來。當然，也要加上足夠的蛋白質來讓肌肉合成。運動時間更長，建議直接補充葡萄糖水，免得肌肉流失、身體壓力上升。

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