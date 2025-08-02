健康網》皮蛇上身神經痛伴隨 醫：打針防堵才是上策

帶狀皰疹病例逐漸上升，特別在中高齡族群中發病率明顯攀升。台北市立聯合醫院陽明院區皮膚科主任許智恭提醒，接種疫苗還是最佳防備；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕小心俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹上身！醫界發現，近年帶狀疱疹病例逐漸上升，特別在中高齡族群中發病率，明顯攀升。台北市立聯合醫院陽明院區皮膚科主任許智恭提醒，帶狀疱疹與水痘由同一種病毒引起，潛伏於體內多年，當免疫力下降時便可能復發，後續神經痛可能造成長期困擾。

根據統計，60歲者的發生率約為每千人6至8人，而80歲則達每千人8至12人。許智恭指出，台灣步入高齡社會，帶狀疱疹相關門診與神經痛後遺症的個案也隨之增多。

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最令人難以忍受的是，帶狀疱疹後神經痛可能持續數月甚至數年，對生活品質造成重大影響。目前抗病毒藥物可控制急性皮疹發展，但對神經痛的預防效果有限，且現行止痛藥物對緩解效果也不理想。

許智恭表示，接種疫苗是目前預防帶狀疱疹最有效的方法。而目前市面上有兩種帶狀疱疹疫苗可供施打，活性減毒疫苗與新上市的非活性重組疫苗。

●活性減毒疫苗：僅需接種一次，價格較低，但不適用於免疫功能低下者，且5年後保護力明顯下降。美國已於2020年停止使用此疫苗。

●非活性重組次單元疫苗：台灣於2021年核准上市，採用佐劑系統AS01，能誘發強而持久的免疫反應，11年後預防效力仍達87.7%。建議50歲以上成人，以及18歲以上免疫功能低下者接種。

完整接種需兩劑，間隔2至6個月。第一劑建立基礎保護力，第二劑則可進一步強化免疫反應。年輕族群注射後可能出現短暫發燒、肌肉痠痛等反應，反映免疫系統活性旺盛；而年長者通常反應較溫和。

值得一提的是，即使曾罹患帶狀疱疹者，仍建議日後接種疫苗，以防止再次復發。不過，不需在急性發病時立即接種，建議等病情穩定後再評估施打時機。

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