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健康 > 杏林動態

台灣中油澎湖營業處熱血傳愛！「百萬cc熱情公益捐血」即日起登場

2026/05/28 11:59

澎湖營業處處長劉進参，率先捐出熱血響應活動。（記者劉禹慶攝）

澎湖營業處處長劉進参，率先捐出熱血響應活動。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全台血荒中！台灣中油股份有限公司澎湖營業處為善盡企業社會責任，舒緩各地血庫血源短缺之急，今（28）日起至30日，每日上午8時30分至下午5時，在馬公捐血站舉辦 「百萬cc熱情公益捐血」活動。活動首日由澎湖營業處處長劉進参率先挽袖捐血，號召全體中油同仁、眷屬以及澎湖在地民眾共同捲起袖子、奉獻愛心，用實際行動為血庫注入溫暖力量。

台灣中油澎湖營業處一向積極參與地方公益，舉辦捐血活動行之有年。回顧去年分別於3月27至29日、以及9月12至14日舉辦2場捐血活動，累計成功號召203人參與、成功募集326袋熱血，總捐血量高達81500cc，成果斐然，展現了中油人澎湃的愛心。

澎湖營業處處長劉進参表示，血液是不可替代的寶貴醫療資源，隨著時序即將入夏，血庫常面臨季節性缺血的挑戰。中油公司秉持「台灣中油．慈悲關懷」的精神，除了在公務推動上戮力以赴，更希望透過年年舉辦的捐血活動，拋磚引玉，帶動更多社會大眾加入「捐血一袋，救人一命」的行列。

為了感謝並鼓勵大家發揮熱血精神，中油澎湖處也特別籌辦了實用的感謝禮。活動期間凡前往馬公捐血站成功捐血 250cc 的同仁與民眾，即可獲得300元中油禮物卡。澎湖捐血站站長許文坤表示，近期血荒嚴重，各種血型都需要，呼籲符合健康資格民眾踴躍捐血。

台灣中油澎湖區營業處，即日起在澎湖捐血站舉行百萬cc熱情公益捐血活動。（記者劉禹慶攝）

台灣中油澎湖區營業處，即日起在澎湖捐血站舉行百萬cc熱情公益捐血活動。（記者劉禹慶攝）

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