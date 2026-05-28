台電屏東區處與消防局同仁挽袖捐血 點亮公益之光

現場民眾踴躍捐血。（圖由台電屏東區處提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為回饋社會，台電屏東區處於今（28）日舉辦捐血活動，號召全體同仁一同參與，共捐出100餘袋熱血，以實際行動投入社會公益，展現社會關懷。台電此次與捐血中心合作，提供便利又安全的捐血環境，同仁們爭相捲起衣袖，不但有「熱血常客」，也有首次捐血的新進同仁勇敢加入，現場氣氛踴躍。

活動現場人潮絡繹不絕，屏東縣政府消防局共襄盛舉，與台電屏東區處一同設立互動宣傳攤位分別推廣「台電App」與防災小知識，讓民眾在等待捐血空檔可以了解台電App便民的功能，利用台電App不但可輕鬆查詢用電資訊及進行線上繳費，也可收停電通知；另外民眾也同時了解住宅用火災警報器安裝的重要性、CPR急救程序及各項防災知識。每位挽袖捐血的民眾，不但有助人的喜悅，更獲得科技數位用電及防災安全新知。

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台電屏東區處處長仇忠銘表示，希望透過活動讓愛心可以從辦公室擴散到社會每個角落，感謝這麼多同仁在工作之餘，也願意參與公益，以實際行動支持社會，為社會注入更多正向能量，讓愛傳遞下去。

台電屏東區處與屏東縣消防局合作捐血活動，台電屏東區處處長仇忠銘（中間排右5）、屏東縣消防局長李彬正（中間排右4）、台電屏東區處副處長邱煜斌（中間排左3）感謝同仁踴躍響應。（圖由台電屏東區處提供）

屏東縣政府消防局長李彬正表示，捐血好處多多，不僅能夠拯救生命、緩解血庫壓力，對於捐血者也能促進血液循環、降低心血管疾病風險，最重要的是透過捐血帶來助人的快樂與滿足感。

屏東台電區處表示，未來將持續投入各項公益、弱勢關懷等多元社會參與，落實企業社會責任，讓善的力量持續擴散，以實際行動展現台電全體同仁熱血不斷電的精神。

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