常覺得喘、一直乾咳？ 北市聯醫示警：可能是「菜瓜布肺」

北市聯醫表示，有一名68歲男性，過去數月以來深受活動性呼吸困難所苦，後診斷為特發性肺纖維化，即俗稱的「菜瓜布肺」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕北市聯醫表示，有一名68歲男性，過去數月以來深受活動性呼吸困難所苦，後診斷為特發性肺纖維化，即俗稱的「菜瓜布肺」。台北市立聯合醫院忠孝院區胸腔內科主任劉冠霆表示，特發性肺纖維化是一種病因不明且進展性的慢性間質性肺病。肺部組織會因不斷纖維化而變硬、增厚，導致肺泡無法有效進行氣體交換，最終影響呼吸功能，多見於60歲以上男性、吸菸者，或有環境職業暴露史的族群。

北市聯醫解釋，該名男性除呼吸困難，還伴隨慢性咳嗽與咳痰症狀。起初以為是年紀大體力衰退，但症狀持續惡化，經理學檢查發現，病患雙側肺部基部有明顯的囉音。雖然病患的血氧飽和度在靜止狀態下仍維持在正常範圍，但胸部X光片已顯示雙側肺部有浸潤現象。進一步安排高解析度電腦斷層檢查，發現肺部呈現典型的UIP（尋常性間質性肺炎）影像型態。在排除自體免疫疾病及其他環境藥物因素後，診斷為特發性肺纖維化，即俗稱的「菜瓜布肺」。

請繼續往下閱讀...

劉冠霆說明，特發性肺纖維化的典型症狀為漸進式呼吸困難（最初可能僅在活動時感到喘）或慢性乾咳。理學檢查時，醫師常可在肺部基部聽到類似「撕扯魔鬼氈」的碎裂音。這類病患的肺功能測試通常呈現限制性通氣障礙。

劉冠霆補充，特發性肺纖維化的早期症狀常被誤認為感冒或慢性阻塞性肺病，容易被延誤診斷。也提醒，由於肺部的纖維化過程多為不可逆，若出現慢性呼吸困難或乾咳持續超過8週，應儘速就醫。透過影像評估、肺功能測試並排除自體免疫疾病，才能及早介入治療，利用抗肺纖維化藥物延緩肺功能喪失，維持生活品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法