健康網》吃鍋1習慣恐傷食道 醫曝零成本防癌法：別省關鍵3分鐘

鄰好西醫診所醫師李思賢建議，火鍋、熱湯入口前先放涼，避免高溫反覆刺激食道黏膜造成傷害；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕吃火鍋、喝湯時，你是不是也喜歡歡熱呼呼入口？當心這樣做恐會帶來罹癌隱憂。鄰好西醫診所醫師李思賢表示，根據世衛組織旗下機構公布標準，超過65°C的熱飲就被列為致癌物，提醒台灣飲食文化經常習慣從鍋裡撈起直接吃，溫度遠高於安全閾值。他建議，掌握熱湯上桌後先等3到5分鐘再喝、用嘴唇測試不燙才入口、火鍋食物撈到小碗裡散熱等4大原則，是零成本的防癌法。

李思賢於臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文表示，世界衛生組織旗下的國際癌症研究機構（IARC），將「超過 65°C 的熱飲」列為2A級致癌物，目標器官是食道鱗狀細胞癌（ESCC）。2A級這個等級，其實與紅肉、輪班工作是同一個級別。

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李思賢指出，問題不在於喝的是什麼，而是溫度。高溫會直接損傷食道黏膜，身體啟動修復，但在慢性發炎的環境下，細胞在反覆受損和再生的過程中，累積基因突變的機率就會上升。

食道癌風險高2.5倍

李思賢說，2025年發表在《英國癌症雜誌》、以英國生物資料庫（UK Biobank）為基礎的大型世代研究發現，習慣喝非常熱飲料的人，即使每天不超過4杯，食道癌風險也比一般人高出約2.5倍。

降低熱食傷害4撇步

對此，李思賢提醒，台灣的飲食文化讓這個問題特別值得注意。火鍋湯底沸騰時，往往超過 90°C，很多人習慣從鍋裡撈起就直接吃，溫度遠高於65°C的安全閾值。想要改變熱飲傷害，方法很簡單，包括：

●上桌後等3到5分鐘再喝，讓湯自然降溫。

●用嘴唇測試，感覺不燙再送進嘴裡。

●火鍋食物撈到小碗裡先散熱，不要直接從沸騰的鍋裡吃。

●用吸管喝熱飲須特別小心，因為吸管會繞過嘴唇的溫度感知。

李思賢強調，食道癌早期幾乎沒有症狀，等到吞嚥困難通常已是中晚期。讓湯涼一點再喝，其實是成本幾乎為零的預防法。

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