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健康網》隋棠急性腸胃炎緊急入院！ 醫：高燒腹痛4警訊別拖 嚴重恐致命

2026/05/28 11:55

隋棠因急性腸胃炎緊急入院治療，缺席《請世界吃桌》首映會。（資料照，記者陳奕全攝）

隋棠因急性腸胃炎緊急入院治療，缺席《請世界吃桌》首映會。（資料照，記者陳奕全攝）

〔健康頻道／綜合報導〕全台首檔跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》昨（27）日在圓山大飯店舉辦盛大首映會，重現節目經典辦桌料理，氣氛熱絡，卻獨缺重要核心隋棠。據悉，隋棠因急性腸胃炎上吐下瀉，緊急入院治療，不得不臨時缺席。東元綜合醫院衛教資料表示，引起急性腸胃炎的主要原因是病毒或細菌感染，常見症狀為水瀉和嘔吐，須注意防止脫水和電解質流失，若症狀持續或加劇、高燒、腹痛、嚴重上吐下瀉，嚴重恐致命。

隋棠為了這檔高壓節目可謂燃燒生命，今年1月她隨團隊遠赴澳洲雪梨拍攝9天，忙到整趟旅程只和孩子視訊兩次，搭紅眼班機抵達家門時，看到女兒嚕喜小姐貼心留下字條，才讓她疲憊的想念情緒得到慰藉。未料卻因急性腸胃炎緊急入院，缺席首映會。

衛教資料說明，急性腸胃炎常被稱為腸胃型感冒或腸胃型流感，不過，並非經由流感病毒或一般感冒病毒所引起，症狀也不同。引起急性腸胃炎最主要的原因是病毒或細菌感染，病毒性腸胃炎主要症狀為水瀉和嘔吐，其他包括腹部痙攣、胃痛、噁心、發燒、頭痛、肌肉痠痛等；細菌性腸胃炎症狀也類似。一般人可自行完全恢復，但嬰幼兒、需長期照護者、老人、免疫力差者，可能導致脫水、電解質不足，嚴重甚至恐致死。

衛教資料指出，急性腸胃炎最重要的治療原則是防止脫水和電解質的流失，觀察重點包括：嘔吐及腹瀉的次數、量、性質、有無血絲黏液，有無脫水或嚴重腹痛情形。腸胃炎期間飲食應清淡，因為過油或太甜的食物並無法吸收，反易導致腹瀉症狀更加嚴重。

衛教資料提醒，急性腸胃炎主要是經由糞口途徑傳播，所以手部衛生很重要，準備餐點、飯前、如廁後都應勤洗手。此外，食材的保鮮、準備、處理及衛生也很重要，用水也要乾淨。另應儘量避免生食，尤其是海鮮；烹調食材應徹底加熱，中心溫度至少攝氏70度以上，保存溫度也應在攝氏7度以下。

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