防範診間偷拍 衛福部澎湖醫院展開廉政宣導

澎湖醫院廉政會議，特別說明醫院防止偷拍宣導。（澎湖醫院提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來醫美診所偷拍風波連環爆，衛生福利部澎湖醫院為深化員工廉潔意識，並捍衛病人隱私尊嚴，在員工大會上，由政風室主任講解「廉政倫理規範」及「護理專業倫理–病房偷拍案例」專題宣導，透過實務案例與法令解析，全面落實守護廉潔醫療及專業倫理之核心價值，共創讓民眾信賴的優質就醫環境。

隨著端午佳節將近，政風室特別針對「財物餽贈」、「飲宴應酬」及「請託關說」3大情境建立行為指引，並於宣導中推行「價值紅綠燈」機制，以「紅燈原則拒絕、黃燈限額收受、綠燈例外允許」為標準，提醒員工辨別收受標準，共同維護醫院清廉聲譽。

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針對近年他院發生的「病房偷拍案」，政風室提醒員工於執行業務期間所接觸病人個資、病歷、影像與照護情形，均屬高度敏感資料，依法負有保密與管理義務。若未經同意私自拍攝、保存或於社群媒體分享，可能涉及洩漏病人秘密、妨害秘密、非法蒐集或利用個資等法律責任。

澎湖醫院院長匡勝捷表示：「公立醫院肩負在地鄉親醫療照顧的社會責任，同仁在執行公務與醫療行為時，必須時刻堅守依法行政與專業操守。廉潔與尊重病人隱私是不可妥協的底線，同仁平時務必要提高警覺，若發現有任何可疑的人事物，應立即通報政風或職安室，醫院會以最快速度處理，全面維護同仁及病人的合法權益，打造讓大家安心、放心的醫療環境。」強調誠信與倫理，是優質醫療團隊的基石。

澎湖醫院院長匡勝捷，呼籲所屬員工謹守醫護底線。（澎湖醫院提供）

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