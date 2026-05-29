家長注意！7歲童感冒1週 醫揭「照三餐吃這藥」後果：遮蔽病症

大甲李綜合醫院兒科醫師裘品筠說，一名男童照三餐吃退燒藥，檢查才診斷是B流。 （示意圖，記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕一名7歲的男童感冒，家長帶他到診所看病持續一個禮拜一直沒改善，轉而到大甲李綜合醫院就診，男童在診間時不停咳嗽、流鼻涕，醫師發現，男童在診所時吃的藥效很強，三餐都吃退燒藥，進一步檢驗，確診他罹患B型流感，後來調整藥物，患者才逐漸減輕症狀。

大甲李綜合醫院兒科主治醫師裘品筠表示，男童母親帶他到診間時，外表看起來極度不舒服，活動力很差，還不斷咳嗽，進一步追問，食慾也不好。男童母親透露，小孩已經感冒至少一個禮拜，在診所看病怎麼看也看不好，感冒症狀幾乎沒改善，連同妹妹也一起被傳染感冒。

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裘品筠說，她檢視男童之前在診所時服用的藥，發現男童居然三餐都吃退燒藥，進一步檢驗病毒，才確認男童確診B型流感，調整藥物給予抗病毒藥物，再叮囑男童母親，等小孩發燒時再吃退燒藥。

裘品筠指出，退燒藥主要是緩解身體帶來的不適感，藥效大約4至6小時，如果小孩退燒藥照三餐服用，容易遮蔽病症，有時候萬一感染其他疾病，便很難正確判斷。建議家長「有需要時才吃」，不要急著為了讓孩子病趕快好，就多吃退燒藥，不僅無法讓縮短病程，還有可能增加肝腎負擔。

裘品筠表示，以往流感大部分在秋冬流行，現在幾乎是不分季節。B型流感症狀來得又急又快，有可能孩童上午還很正常，但是下午卻突然發高燒、全身痠痛、疲倦不堪，提醒家長，要讓小孩養成勤洗手的習慣，萬一罹患流感便在家休息，避免上學，以免發生群聚。

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