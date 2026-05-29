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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》出國前建議打疫苗 醫分析流行性腦脊髓膜炎

2026/05/29 10:36

醫師黃斯煒表示，台灣發生首例流行性腦脊髓膜炎死亡個案之際，英國也發生青少年感染之狀況。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

醫師黃斯煒表示，台灣發生首例流行性腦脊髓膜炎死亡個案之際，英國也發生青少年感染之狀況。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕日前疾管署說明今（2026）年首例流行性腦脊髓膜炎隻死亡病例。怡兒大安親子診所院長黃斯煒在臉書粉專「怡兒大安親子診所-黃斯煒醫師」表示，今年流行性腦脊髓膜炎的疫情相當值得注意。

今年截至目前累積的確診個案數，已經比過去十年來的多，達到了8個確診案例，且有一名60多歲女性死亡。病人於發病後隔日至急診就診，但由於病情進展迅速，當日便死亡。根據今年疾管署說明，今年亦是以腦膜炎雙球菌B型為最常見致病菌。無獨有偶，今年在英國、日本、加拿大和越南，皆有爆發出一些腦膜炎感染，在英國甚至有兩名20歲上下學生死亡。

黃斯煒表示，流行性腦脊髓膜炎因為初期症狀不明顯，且病情進展速度快，容易引發重症或後續併發症，要非常小心預防。高感染風險族群要特別注意。流行性腦脊髓膜炎的高風險族群為：

1. 嬰幼兒：尤其1歲以下。

2. 群聚的青少年、成人：如軍營、宿舍等。

3. 免疫缺乏：如癌症、脾臟切除、免疫疾病等。

4. 疫情爆發地區旅遊者。

5. 抽菸、二手菸暴露。

黃斯煒總結，今年流行性腦脊髓膜炎的累積個案已越來越多，因此若是有上述高感染風險族群，要格外小心。若是本身是處在一些群聚環境，如宿舍、軍營等，也要特別注意個人衛生。未來有出國計畫，也可以考慮施打疫苗，提升免疫力，避免感染及重症。

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