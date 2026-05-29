癌症時鐘再快14秒 83歲婦女定期篩檢揪出大腸癌及肝臟病灶

響應「世界腸道健康日」，奇美醫院推廣抗癌新生活，呼籲民眾重視腸道保健。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕根據衛生福利部國民健康署最新公布的2023年癌症登記報告，台灣癌症時鐘再加快14秒，平均每3分48秒就有1人罹患癌症，其中大腸癌持續位居國人癌症發生率第2名。台南市83歲郭女士，2年前例行健康檢查時接受大腸鏡檢查發現異常，進一步就醫確診為大腸癌，並於後續追蹤過程中發現肝臟病灶變化，經2度手術搭配照護，目前恢復情形良好，持續穩定追蹤中。

奇美醫院副院長郭行道表示，政府補助45-74歲民眾、40-44歲具家族史民眾每2年1次糞便潛血檢查。根據統計，約有5、6成民眾檢查結果呈現陽性，進一步檢查後，約有3-5%確診為大腸癌。今年起政府再加碼補助45-74歲民眾「終身一次」糞便抗原檢測幽門螺旋桿菌，降低胃癌發生，建議民眾定期接受篩檢，早期發現、早期治療。

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今（29）天是「世界腸道健康日」，奇美醫院舉辦「抗癌健康新生活」活動，透過趣味互動宣導之外，也邀請病友現身說法。

奇美醫院癌症中心主任李健逢表示，大腸癌與現代人高油脂、低纖維的飲食型態息息相關，若能透過定期篩檢及早發現、及早治療，第0期至第1期5年存活率皆超過9成以上。

奇美醫院大腸直腸癌醫療團隊召集人鄭立勤指出，腸道健康與免疫力及癌症預防密不可分，建議應採取高纖、均衡飲食、多攝取蔬果與天然食材，養成規律運動習慣，降低腸道負擔與罹癌風險。癌友在治療期間應更重視營養補充，適度攝取高蛋白及富含抗氧化營養素的食物。

奇美醫院透過遊戲互動方式，推廣腸道健康觀念。（記者劉婉君攝）

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