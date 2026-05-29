別讓水果味騙了孩子 民團促全面禁止加味菸品

台灣拒菸聯盟呼籲，應禁止菸品使用聞的到、嚐的到的風味添加物！（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕5月31日世界無菸日前夕，多個家長團體與拒菸團體今（29）日呼籲政府盡速落實加味菸禁令，指出世界衛生組織（WHO）已連續3年將加味菸品列為青少年菸害防制重點，認為水果、薄荷、糖果等風味添加物容易降低年輕人對菸品的戒心，成為接觸尼古丁與菸品的重要入口。民團呼籲政府盡快完成相關公告與管理措施，避免青少年成為菸商行銷策略下的受害者。

台灣醫界菸害防制聯盟秘書長郭斐然表示，許多人以為菸害主要影響肺部與心血管健康，但尼古丁其實也是大腦毒素，尤其對青少年影響更為明顯。由於大腦約到25歲才完全發育成熟，愈早接觸菸品，未來產生依賴與成癮的風險愈高。

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郭斐然指出，尼古丁會對大腦前額葉皮質產生神經毒性作用，干擾認知發展、執行功能及抑制控制能力，影響注意力、學習、情緒調節與衝動控制，甚至可能造成大腦結構與功能的長期損害。

他強調，新興菸品最常見的策略，就是利用水果、糖果或薄荷等風味掩蓋菸草刺激感，讓青少年誤以為危害較低，「加味菸就是青少年接觸菸品的入門磚」。

台灣共善促進協會秘書長張文昌表示，WHO資料顯示，近9成青少年吸菸者首次嘗試的就是加味菸品，而使用電子煙的青少年，未來轉為傳統吸菸者的風險甚至可能增加8倍。WHO也呼籲各國政策制定者，應盡快禁止菸品使用任何會產生可聞或可嚐風味的添加成分，以降低年輕人接觸菸品的機會。

張文昌指出，目前包括歐盟多國、加拿大及巴西等國家，都已立法禁止加味菸品，避免業者透過風味設計吸引年輕族群。他認為，若僅限制部分添加物，仍可能讓業者透過其他成分製造類似風味，難以達到保護青少年的效果。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，台灣自2023年起已禁止電子煙，但許多民眾至今仍不清楚相關規定，顯示宣導仍有加強空間。他指出，校園內仍可見各式新興菸品載具流通，加上加熱菸與電子煙外觀相似，一般民眾甚至執法人員都不易從外觀辨識。

王瀚陽說，近年來新興菸品業者持續透過口味特色吸引年輕人關注，網路上也可見相關行銷資訊，使得所謂嚴格管理新興菸品的目標面臨挑戰。他認為，若加味菸問題未妥善處理，恐進一步增加青少年接觸尼古丁的風險。

台灣全國媽媽護家護兒聯盟理事駱怡汝表示，WHO最新資料顯示，全球已有1500萬名13至15歲青少年使用電子煙，且使用電子煙的青少年未來轉為吸菸者的風險顯著增加。她呼籲年輕人遠離電子煙、加熱菸等新興菸品，避免落入成癮陷阱。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，WHO已連續3年以揭露菸商利用風味添加物、魅惑行銷及酷炫裝置吸引年輕人為世界無菸日主軸。今年更將新興菸品比喻為「恐怖室友」，希望提醒年輕人看清成癮風險，不要被表面包裝所迷惑。

全國拒菸聯盟呼籲，政府應盡速公告落實加味菸品管理措施，並強化新興菸品監測與查緝機制，同時推動無菸品世代政策，降低青少年接觸菸品與尼古丁成癮風險，守護下一代健康。

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台灣醫界菸害防制聯盟秘書長郭斐然指出，尼古丁會干擾青少年認知發展、執行功能和抑制控制能力。（記者羅碧攝）

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