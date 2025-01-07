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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

肝癌未爆彈就在你餐桌！ 研究：高糖高脂飲食恐傷肝細胞DNA

2025/01/07 16:39

高脂高糖飲食恐成肝癌「未爆彈」；圖為情境照。（圖取自freepik）

高脂高糖飲食恐成肝癌「未爆彈」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕加州大學聖地牙哥分校最新研究揭露，高糖高脂的飲食習慣可能是引發肝癌的「未爆彈」。研究發現，這類飲食會造成肝細胞DNA受損，進而引發代謝功能障礙相關脂肪性肝炎（MASH），最終可能演變成致命的肝癌。這項刊登於頂尖期刊《自然》（Nature）的重大發現，不僅闡明了不良飲食與肝癌之間的關聯，更為未來治療開創新契機。

全球肝癌發生率持續攀升，目前已躍升為第六大常見癌症，也是第四大癌症死因。特別令人憂心的是，最常見的肝細胞癌（HCC）在過去20年間暴增25%至30%。這波增長與脂肪肝疾病密切相關，目前美國約四分之一成年人罹患脂肪肝，其中五分之一會惡化為MASH，大幅提高罹患肝癌的風險。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，研究主持人、加大聖地牙哥分校醫學院藥理學特聘教授卡琳（Michael Karin）指出：「從脂肪肝到MASH再到肝癌，這是相當常見的疾病進程，且往往致命。MASH患者要麼需要肝臟移植，要麼可能發展為死亡率極高的肝癌。」

研究團隊透過小鼠實驗和人體組織分析，首次證實高糖高脂飲食會導致肝細胞DNA受損，使細胞進入「衰老」狀態。正常情況下，細胞衰老是一種保護機制，能讓身體有時間修復或清除受損細胞。然而，研究發現肝細胞反應異常，部分受損細胞竟能逃過這道防線。

「這些逃脫的細胞就像定時炸彈，隨時可能重啟增殖並癌化。」共同作者、分子醫學副教授亞歷山德羅夫（Ludmil Alexandrov）補充說，基因體分析顯示，這些腫瘤確實源自MASH損傷的肝細胞，直接證實了飲食、DNA損傷與癌症之間的關聯。

這項發現為肝癌預防開啟新方向。研究團隊提出兩大治療策略：一是開發能夠平衡細胞DNA修復原料的藥物；二是研發更有效的抗氧化劑，以減緩細胞受損。

卡琳教授特別提醒：「長期的不良飲食習慣危害不亞於吸菸。它不只影響外表，更會從DNA層次破壞細胞功能。」這項研究也為解開老化與癌症之間的謎題提供重要線索，可望應用於其他癌症的預防與治療。

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