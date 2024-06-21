健康網》銀髮族常見4骨骼關節疾病 醫揭「它」是隱形殺手

醫師指出，長者的關節軟骨隨年紀而磨損退化，就特別容易出現疼痛、僵硬及活動受限等問題；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少長者到了65歲後，隨著退化，大多都會出現神經、骨頭或肌肉方面的問題。板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓分享，銀髮族常見骨骼關節4疾病，包括：肌少症、骨質疏鬆、退化性關節炎及椎間盤突出，其中骨質疏鬆更是中老年人健康的隱形殺手。

陳鈺泓在臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」發文指出，隨著年紀增長，無論是骨骼、關節或軟組織都會逐漸退化磨損，進而導致疼痛不適等問題，這也是許多長輩容易出現走不動、站不穩等狀況的原因，分享4種銀髮族常見的骨骼關節疾病。

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●肌少症：肌少症是一種由於肌肉量減少、身體功能降低的病症，可能會出現行動遲緩、握力下降，甚至生活無法自理等失能的狀況。除了每天營養攝取要足夠，增加飲食中的蛋白質、維生素D及鈣質外，維持運動習慣也是避免肌肉流失非常重要的一環。

●骨質疏鬆：骨質疏鬆是在診間中很常遇到的問題，也是中老年人的隱形殺手。骨質密度會隨著年齡逐漸降低，不僅使骨頭變得更加脆弱，容易出現駝背、背痛、變矮等症狀，更是大大增加骨折的風險。

他表示，如果家中長輩已經確診骨質疏鬆，務必要更小心預防跌倒，此外，防止骨質流失也很重要。日常飲食中可以多多補充鈣質、蛋白質等營養，也要減少高鈉高糖的加工食品，避免骨鬆情況更加惡化。

●退化性關節炎：家中長輩是否在季節交替時常會出現關節痛的症狀呢？由於長者的關節軟骨隨年紀而磨損退化，就特別容易出現疼痛、僵硬及活動受限等問題，改善退化性關節炎的方法包括避免重複使用關節、做好膝蓋保暖、保持正確姿勢。

另外，也可以帶長輩從事一些低衝擊的運動（如游泳），同時增強關節周圍的肌肉，同時減緩退化的速度。

●椎間盤突出：椎間盤突出是老年人常遇到的脊椎問題。由於長輩們脊椎長期承受壓力，加上過度使用、姿勢不正確等原因，使椎間盤的彈性及緩衝能力逐漸遞減，進而造成椎間盤突出，引起背部疼痛或四肢麻痺刺痛。

想要預防椎間盤突出，除了避免彎腰出力、注意正確姿勢外，保持適當體重及運動習慣也是必備措施。

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