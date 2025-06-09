夏天「吃瓜」調理腸胃 重建身體免疫力

▲中醫師建議，夏季可吃當季的苦瓜、冬瓜、絲瓜、黃瓜等養生。（資料照）

記者林惠琴／台北報導

新冠疫情上升，有些人染疫後，即使痊癒，卻出現變得容易感冒等情形，中醫師表示，中醫經常藉由調理腸胃重建免疫力，建議夏季可吃當季的苦瓜、冬瓜、絲瓜、黃瓜與無糖綠豆湯等養生，而易感冒、免疫不穩定及慢性病者，也可考慮至中醫院所依照體質開立茶包調理。

新冠染疫後變得容易感冒

翰鳴堂中醫診所醫師陳欣如表示，近日中醫門診的新冠確診民眾增加，多為輕症，但症狀多變，與一般感冒、流感及夏季好發的腸胃炎、中暑難以區分，有些人出現腹痛、腹瀉，不同於與過去痰黃量多、咳嗽多等情形。此外，傳染力強，1人染疫全家中標。

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陳欣如也提到，門診仍會見到2、3年前確診新冠後，或打完疫苗後免疫不穩定的民眾，變得容易感冒、發生氣喘、長期水瀉、落髮、月經失調等。

陳欣如指出，中醫強調「腸胃為後天之本，為氣血生化之源」，與現代醫學發現腸胃道是最大免疫器官相互呼應。中醫經常藉由調理腸胃重建免疫力，避免免疫過亢或低下，搭配個別體質調和陰陽與注意飲食，重啟身體自然修復能力。

陳欣如說明，中醫重視「節氣養生」，夏季主心，苦味入心，推薦吃當季含有苦味、水分多及纖維質多的食材，例如苦瓜、冬瓜、絲瓜、黃瓜與無糖綠豆湯，日常也可啟動清熱利濕食療，食用冬瓜薏仁湯、絲瓜排骨湯加薑絲、涼拌苦瓜、綠豆百合湯等。

陳欣如指出，針對易感冒，免疫不穩定及慢性病的民眾，可至中醫院所依照體質開立茶包，一般防疫成分包含荊芥、防風、羌活、桔梗等。四肢冷、身體中軸怕冷，開立桂枝、白芍、生薑等促進心陽氣；愛吃麵食、烤炸物、含痰飲料及水果的民眾，通常伴有痰濕，開立半夏、陳皮、茯苓等，祛濕化痰，行氣利水。

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