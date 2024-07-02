戰勝嬰兒紅臀護「蜜桃」護師發想照護口訣、步驟圖像

奇美醫院護理師示範清洗照護嬰兒排泄後臀部的方法技巧。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕33歲陳女士於去年晉升新手媽，在奇美醫院產女治療時，因女嬰接受抗生素治療、易解便，缺少照護經驗的陳母見嬰兒臀部有俗稱紅屁屁的尿布性皮膚炎，她接受醫院護理師指導學習照護女嬰臀部技巧，掌握「蜜桃照護口訣與養成步驟」，學會幫女兒清洗臀部、晾屁股的方法，使1歲多的女兒擁有像小蜜桃般的漂亮臀部。

奇美醫院病嬰室護理師陳鈴資說明，尿布性皮膚炎是許多寶寶會面臨的問題，約有50％至65%嬰兒都曾經歷尿布性皮膚炎造成的不適。尿布性皮膚炎是因臀部皮膚頻繁接觸排泄物或尿布摩擦造成的發炎反應，可能引發細菌或真菌感染，不僅影響病嬰舒適度，更增加照顧者擔憂與負擔，嚴重時可能破皮、滲血，是嬰兒照護的重要課題。

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奇美醫院病嬰室統計2020年收住的足月新生兒中，發生尿布性皮膚炎比例高達19.2%，分析發現主要導因為缺乏預防措施及病嬰不便移動到盥洗區洗臀。為改善這問題，該院病嬰室團隊從2020年10月起做改善，包含建置預防照護流程、床邊放「屁屁」沖洗瓶，讓護理人員能方便地為寶寶洗臀。2021年改善對策執行後，嬰兒尿布性皮膚炎發生率從19.2%下降到3.8%，成效顯著。

陳鈴資指嬰兒皮膚發育尚未成熟，易因排泄物刺激、過度擦拭或使用不當清潔品，受到傷害。對於嬌嫩的新生兒皮膚，病嬰室照護團隊特別設計出照護口訣與圖像式衛教單預防措施，方便照顧者學習及記憶，有效避免新生兒尿布性皮膚炎發生。

奇美醫院護理團隊為照顧嬰兒臀部發想出的蜜桃養成步驟及「布要隨便擦」照護口訣。（奇美醫院提供）

護理督導徐富美表示，「蜜桃」照護要點包含水洗清潔、使用護膚品、通風、尿片選擇方式等融入口訣及圖像，設計簡單易懂的「布/要/隨/便/擦」口訣，提醒照顧者為嬰兒勤換尿「布」、「要」沖洗、「隨」時注意、有「便」趕快擦、「擦」護膚膏。

此外，護理團隊還把嬰兒蜜桃像照顧植物般、發展出「蜜桃養成步驟」圖像，讓照護者加深記憶。如寶寶嬌嫩臀部像脆弱水蜜桃需要細心呵護，水洗臀部像是為植物澆水；擦護膚膏像為植物施肥，補給肌膚養分、抵禦排泄物刺激；最後晾屁股就像是植物成長需曬太陽行光合作用才能成長，發想出「養桃像種花，跟我一起做」的圖像衛教海報。

奇美醫院護理師示範清洗照護嬰兒排泄後臀部的方法技巧。（記者王俊忠攝）

奇美醫院病嬰護理團隊為照護幼嬰稚嫰的臀部，發想出照護口訣與步驟圖像，方便照顧者記憶與學習。（記者王俊忠攝）

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