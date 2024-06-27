澎湖縣衛局添購航空用嬰兒保溫箱 新生兒後送更添保障

凌天航空完成航空用嬰幼兒保溫箱試航測試，即日起可開放使用。（凌天航空提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近年來澎湖縣新生兒、早產兒近年來因無航空用嬰兒保溫箱，容易在空中醫療後送過程中，受到細菌感染等問題，由於澎湖每年都會有3至4件新生兒需送往台灣就醫的案件，澎湖縣政府衛生局積極爭取中央補助，採購航空用嬰兒保溫箱，並於今（27）日完成測試。

澎湖縣政府衛生局長陳淑娟向中央爭取補助約190萬元，由三總澎湖分院進行「航空用嬰兒保溫箱」採購，再由澎湖縣駐地醫療直昇機凌天航空協助辦理適航相關測試、認證，今日完成所有適航測試，日後所有新生兒後送案件皆可使用。

請繼續往下閱讀...

凌天航空近年來為澎湖縣經常使用的電子醫療器材進行適航認證，每件適航認證相關費用近15萬歐元（約510萬台幣），其中包含了認證規費、航機燃料、航機耗損，皆由凌天航空「無償」協助，凌天航空「適航認證人員」更是用生命在為澎湖縣醫療品質提升寫下歷史，適航認證環節中需測試電子醫療器材是否與航機航電系統是否因電磁波交互影響，此過程中若發生影響重則造成人員傷亡。

凌天航空直昇機轉診服務中心主任陳萬昇，為澎湖縣醫療電子醫療器材適航認證的唯一測試人員，目前可上機的電子醫療器材皆是陳萬昇用生命進行測試，疫情期間「移動式負壓隔離艙」視病猶親躺入其中測試病患舒適度，陳萬昇對離島醫療貢獻不僅於此，國內諸多離島的醫療後送優化流程更出於他手，在2018年澎湖縣醫療航空器進駐首日就立功，相較過往節省80分鐘以上，為病患爭取黃金救命時間。

澎湖縣政府衛生局爭取經費，購置航空用嬰幼兒保溫箱。（凌天航空提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法