健康網》寶寶腹瀉很嚴重！ 醫：出現1症狀快送醫

寶寶頻繁嘔吐、發燒、非常口渴，不尋常地躁動不安，持續腹瀉超過24小時；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「腹瀉」對寶寶而言是嚴重的疾病，家長一發現寶寶腹瀉，肯定慌了手腳。彰化秀傳急診小兒科醫師黃士倫在臉書粉專「黑倫醫師x健康諮詢」發文表示，若腹瀉帶走體內大量的水分及電解質，就會脫水、電解質不平衡，嚴重的話會危及生命，因此，適時地補充水分及電解質非常重要。

黃士倫指出，若出現7症狀中的一項請儘速就醫：食慾不振，在1-2小時內就解了數次水樣便，換了數次尿布；頻繁嘔吐、發燒、非常口渴；換下來的尿布帶血；不尋常地躁動不安；眼窩或是前囟門凹陷、口乾；持續腹瀉超過24小時。

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黃士倫說，在腹瀉症狀一開始，就必須給予足夠的水分，來補充流失的水分；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

寶寶腹瀉或嘔吐跟著做8項

●黃士倫說，在腹瀉症狀一開始，就必須給予足夠的水分，來補充流失的水分；或先給予清淡的食物，等到狀況穩定下來再給予營養的食物。若是母乳寶寶，請增加母乳哺餵次數；若是以配方奶哺餵的寶寶，可如同往常給予補充液體，如煮沸過且已快速冷卻的水。

●除非有醫師的建議，否則小兒腹瀉時，萬萬不可自行投予任何藥物。

●只要寶寶因為拉肚子而更換尿布，就替寶寶補充水分，可使用奶瓶、杯子或湯匙等工具給予。

●勤換尿布，保持臀部清潔乾燥，適時擦上少量凡士林保護皮膚，以避免紅臀、尿布疹的產生。

●假如寶寶嘔吐，請勿馬上餵食，需等候10分鐘，再替寶寶潤濕嘴唇。

●補充額外的水分，需持續至止瀉，期間通常是3-5天。

●請勿給寶寶飲用含糖飲料，例如果汁或碳酸飲料（包含檸檬水），因為這些飲料可能會使寶寶的腹瀉情形變得更嚴重。

●6個月以上的寶寶腹瀉時，仍可以給予食物，因為食物可以減緩腹瀉情形，並增強寶寶體力。

建議以煮沸後的開水在攝氏70度左右沖泡，然後放置或冷卻至適當溫度後再餵食，並於降溫後儘快食用；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

腹瀉5預防

●餵哺母乳，母乳是無菌且安全無虞的。

●烹調食物至滾熱，保存食物時器皿要保持清潔且加蓋，並冷藏保存。避免生熟食共用砧板並分開存放，以免交叉汙染。

●每個人如廁後及接觸寶寶前，都必須先洗手，換尿布後也必須清潔雙手。

●黃士倫提到，如果寶寶使用配方奶，沖泡前需以肥皂與清水充分清洗雙手。建議以煮沸後的開水在攝氏70度左右沖泡，然後放置或冷卻至適當溫度後再餵食，並於降溫後儘快食用，以避免放置過久滋生細菌。

●他指出，所有用來泡奶粉的器具，都必須保持清潔，奶粉及副食品勺匙，避免放置於罐中，應另外存放並經常清洗、保持乾燥。哺餵的器具必須洗淨消毒（包含母乳哺餵的任何器具），奶瓶及奶嘴外的器具，每使用3個月就須徹底清潔及沖洗一次。

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