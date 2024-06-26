備戰秋冬！疾管署擬買550萬劑新型新冠疫苗 10月與流感齊開打

疾管署副署長曾淑慧表示，今年預計新冠與流感疫苗於10月1日一起開打。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴、林志怡／台北報導〕近期新冠與流感雙病毒延燒，部分醫療院所大排長龍，外界關注因應秋冬流行疫情的公費疫苗接種規劃，衛福部疾管署副署長曾淑慧今（26日）表示，今年預計再採購約550萬劑新型新冠疫苗，新冠與流感疫苗會於10月1日一起開打，並以兩階段方式逐步放寬接種對象。

根據疾管署近4週變異株監測統計，本土及境外移入均JN.1，占比分別為62%及47%，為國內主流株；不過，「KP病毒」系列的KP.2占比上升，在本土與境外移入分別為18%及25%，其次是KP.3占8%及14%，XDV.1占8%及9%。

請繼續往下閱讀...

曾淑慧指出，目前新冠XBB疫苗對於JN.1、KP.2及KP.3尚有具保護效益，但因應秋冬需求，預計仍會採購約550萬劑新型新冠疫苗，至於要採購哪一款，正在討論中，需要再進一步評估，有結果會再跟大家報告。不過，開打時程確定與流感疫苗一起實施。

在流感疫苗方面，疾管署今年共計採購688萬8200劑，確定採購量663萬8200劑，包含今年流感疫苗接種計畫實施對象所需疫苗量643萬6910劑、中央及地方委託代購量20萬1,90劑，還有可視實際需求再額外下訂的25萬劑。

目前疾管署規劃流感與新冠疫苗一起開打，第一階段對象10月1日起適用，包含醫事及衛生防疫相關人員；65歲以上長者；55歲以上原住民；安養、長照等機構受照顧者及其所屬工作人員；滿6個月以上至高中職、五專一至三年級學生；孕婦；6個月內嬰兒父母；幼兒園、托育機構及居家托育人員等；具有潛在疾病者，包括19至64歲高險慢性病人、BMI（身體質量指數）大於等於30者、罕見疾病患者及重大傷病患者；禽畜相關及動物防疫人員。

第二階段則是11月1日起開放接種，流感疫苗適用對象為50至64歲無高風險慢性病成人，新冠疫苗則是滿6個月以上民眾。

疾管署規劃公費新冠、流感疫苗開打時程。（疾管署提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法