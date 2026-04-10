心房顫動中風風險預測更精準 台大醫院打造「可解釋AI」登頂尖期刊

賴超倫醫師指出，AI模型則像「柔軟的皮尺」，可隨不同病人條件動態調整權重，同一風險因子甚至可在不同個體呈現正負不同影響，讓評估更貼近個人實際狀況。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕心房顫動患者是否該服用抗凝血藥，長期是臨床最困難的抉擇之一。台大醫院與新竹台大分院跨院合作，開發出具「可解釋性」的人工智慧模型，可依個別病人條件精準預測中風風險，並兼顧出血風險評估，研究成果已登上國際頂尖期刊《npj Digital Medicine》。

新竹台大分院內科部主任賴超倫表示，心房顫動是常見的慢性心律不整，容易在心房形成血栓，一旦血塊脫落進入腦部，就可能造成缺血性中風。臨床上雖可透過抗凝血藥降低中風風險，但同時也會增加腸胃出血甚至腦出血風險，「醫師每天都在兩種風險之間做選擇」。

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他指出，現行國際常用的風險評估工具，多以心衰竭、高血壓、年齡、糖尿病及中風病史等因子進行固定加權評分，雖有助臨床判斷，但對於處於臨界值的患者，仍存在「該不該用藥」的灰色地帶。

為突破限制，研究團隊運用台大醫院2007至2016年間9511名新診斷心房顫動患者資料，建立AI模型，並進一步於新竹台大分院1300例及雲林分院1242例進行跨院驗證。結果顯示，相較傳統評分工具約0.6的判別力，AI模型可提升至約0.88，大幅提高高低風險分類準確度。

賴超倫形容，傳統評分工具如同「用硬尺量身」，每個因子權重固定；AI模型則像「柔軟的皮尺」，可隨不同病人條件動態調整權重，同一風險因子甚至可在不同個體呈現正負不同影響，讓評估更貼近個人實際狀況。

他進一步指出，AI模型納入用藥史、肝病、肺病等更多臨床變項，也能呈現風險因子的影響方向，讓醫師不僅看到結果，也能理解原因，提升臨床信任度，避免人工智慧淪為黑箱。

研究也發現，在部分個案中，AI評估結果可改變治療決策。例如年輕患者在傳統評分下需用藥，但AI評估風險較低，可轉為與醫師討論是否用藥，避免不必要的出血風險。

賴超倫強調，人工智慧的角色並非取代醫師，而是模擬資深醫師的臨床判斷，協助年輕醫師快速掌握複雜決策邏輯，讓醫療從標準化走向個人化。

台大醫院表示，此研究不僅提升預測準確度，更強調「可解釋性」與臨床可用性，為醫療AI落地提供關鍵一步，也為精準醫療發展奠定基礎。

賴超倫醫師發表其研究成果。（記者羅碧攝）

台大醫院跨院合作研究刊登國際頂尖期刊。（記者羅碧攝）

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