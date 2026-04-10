自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

心房顫動中風風險預測更精準 台大醫院打造「可解釋AI」登頂尖期刊

2026/04/10 10:58

賴超倫醫師指出，AI模型則像「柔軟的皮尺」，可隨不同病人條件動態調整權重，同一風險因子甚至可在不同個體呈現正負不同影響，讓評估更貼近個人實際狀況。（記者羅碧攝）

賴超倫醫師指出，AI模型則像「柔軟的皮尺」，可隨不同病人條件動態調整權重，同一風險因子甚至可在不同個體呈現正負不同影響，讓評估更貼近個人實際狀況。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕心房顫動患者是否該服用抗凝血藥，長期是臨床最困難的抉擇之一。台大醫院與新竹台大分院跨院合作，開發出具「可解釋性」的人工智慧模型，可依個別病人條件精準預測中風風險，並兼顧出血風險評估，研究成果已登上國際頂尖期刊《npj Digital Medicine》。

新竹台大分院內科部主任賴超倫表示，心房顫動是常見的慢性心律不整，容易在心房形成血栓，一旦血塊脫落進入腦部，就可能造成缺血性中風。臨床上雖可透過抗凝血藥降低中風風險，但同時也會增加腸胃出血甚至腦出血風險，「醫師每天都在兩種風險之間做選擇」。

他指出，現行國際常用的風險評估工具，多以心衰竭、高血壓、年齡、糖尿病及中風病史等因子進行固定加權評分，雖有助臨床判斷，但對於處於臨界值的患者，仍存在「該不該用藥」的灰色地帶。

為突破限制，研究團隊運用台大醫院2007至2016年間9511名新診斷心房顫動患者資料，建立AI模型，並進一步於新竹台大分院1300例及雲林分院1242例進行跨院驗證。結果顯示，相較傳統評分工具約0.6的判別力，AI模型可提升至約0.88，大幅提高高低風險分類準確度。

賴超倫形容，傳統評分工具如同「用硬尺量身」，每個因子權重固定；AI模型則像「柔軟的皮尺」，可隨不同病人條件動態調整權重，同一風險因子甚至可在不同個體呈現正負不同影響，讓評估更貼近個人實際狀況。

他進一步指出，AI模型納入用藥史、肝病、肺病等更多臨床變項，也能呈現風險因子的影響方向，讓醫師不僅看到結果，也能理解原因，提升臨床信任度，避免人工智慧淪為黑箱。

研究也發現，在部分個案中，AI評估結果可改變治療決策。例如年輕患者在傳統評分下需用藥，但AI評估風險較低，可轉為與醫師討論是否用藥，避免不必要的出血風險。

賴超倫強調，人工智慧的角色並非取代醫師，而是模擬資深醫師的臨床判斷，協助年輕醫師快速掌握複雜決策邏輯，讓醫療從標準化走向個人化。

台大醫院表示，此研究不僅提升預測準確度，更強調「可解釋性」與臨床可用性，為醫療AI落地提供關鍵一步，也為精準醫療發展奠定基礎。

賴超倫醫師發表其研究成果。（記者羅碧攝）

賴超倫醫師發表其研究成果。（記者羅碧攝）

台大醫院跨院合作研究刊登國際頂尖期刊。（記者羅碧攝）

台大醫院跨院合作研究刊登國際頂尖期刊。（記者羅碧攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中