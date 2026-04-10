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健康 > 杏林動態

義大醫療深耕菊島十載 AI科技跨海守護 縣府廣場合作義診衛教開跑

2026/04/10 10:09

澎湖縣政府與義大醫院合作十年，達到醫師動、病人不動目標。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣政府與義大醫院合作十年，達到醫師動、病人不動目標。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府廣場今（10）日化身「行動醫院」，義大醫院承作「澎湖縣山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（澎湖IDS）」屆滿10週年，實現「醫師動、病人不動」。副縣長林皆興、議長陳毓仁、衛生局長陳淑娟及義大醫院杜元坤院長等人共同出席，活動開始前由馬公長老教會領軍，先為縣長陳光復祈福。

副縣長林皆興表示，義大醫院自2017年接手澎湖IDS計畫以來，不僅派遣專科醫師駐診，更建立雙向轉診機制。近年更導入AI輔助判讀系統與遠距診斷，在望安、七美、吉貝及鳥嶼等2級離島建立跨島專科網絡。杜元坤表示，透過AI判讀胸部X光及心臟內科遠距會診，成功為離島居民建構即時的生命守護網。

今日活動現場設置「行動醫院」，義大醫院設置多項精準檢測攤位，包含：婦科專區：子宮頸抹片、婦科及乳房超音波檢查；精密篩檢：心電圖、動脈血管檢測、頸部及腹部超音波檢查；全人照護：中醫針灸、口腔篩檢、肺阻塞（COPD）檢測等。衛生局也設置6大衛教宣導攤位，涵蓋毒品防制、心理衛生、全齡健康檢查、長者健康促進、失智症照護、檳榔防治及食安廉政宣導等。

衛生局長陳淑娟指出，義大醫院承作澎湖IDS計畫推動至今，C肝根除計畫篩檢率達97.3%，治療率更達100%，成為離島疾病防治的典範。杜元坤承諾，「守護離島健康是長期承諾」，未來將持續強化AI智慧醫療應用，讓澎湖每一座島嶼的民眾都享有平等且優質的健康權益。

澎湖縣政府廣場化身行動醫院，義大舉行義診活動。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣政府廣場化身行動醫院，義大舉行義診活動。（記者劉禹慶攝）

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