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連穿鞋都鑽心刺骨！痛風石「啃」韌帶10年 旅墨台商返台求醫

2026/04/10 09:47

長安醫院骨科陳冠儒醫師表示，「超音波骨刀」切硬不切軟的特性，能徹底清除病灶並保留健康組織。（長安醫院提供）

長安醫院骨科陳冠儒醫師表示，「超音波骨刀」切硬不切軟的特性，能徹底清除病灶並保留健康組織。（長安醫院提供）

〔記者許國楨／台中報導〕長年在墨西哥打拚的55歲台商L先生，飽受痛風石折磨長達十餘年，不僅關節反覆腫脹，甚至連走路、穿鞋都成了折磨，近期特地返台求醫，透過微創手術一次解決困擾多年的頑疾，短短一個上午即完成治療，成功擺脫長期疼痛陰影，也讓難得的返台時間得以陪伴家人，重拾生活品質。

長安醫院骨科醫師陳冠儒表示，痛風若長期控制不佳，尿酸結晶會逐漸堆積形成痛風石，不僅外觀腫大，更可能深入關節內部，壓迫神經、破壞周邊組織，嚴重時甚至會「侵蝕」韌帶，使其變形甚至斷裂，進一步影響關節穩定度與活動能力。

L先生此次就醫時，左手肘與右腳大拇趾均出現明顯病灶，其中一處痛風石直徑約3公分，大小如乒乓球，已嚴重影響日常行動，不同於傳統手術需大範圍清創、可能連健康組織一併切除，醫療團隊採用「超音波骨刀」，透過高頻震盪原理，精準鎖定堅硬尿酸結晶切除，同時保留具有彈性的韌帶與軟組織，達到「切硬不傷軟」效果。

整體手術傷口小、出血量低，患者無需住院，術後當天即可返家休養，大幅降低身體負擔，「這些石頭跟了我十年，痛到連鞋子都穿不住。」L先生術後感慨表示，過去長期依賴藥物控制，但效果有限，此次回台接受手術後，不僅過程順利，恢復速度也遠超預期，讓他終於重新找回生活自在感；陳冠儒醫師則提醒民眾，除應維持低普林飲食、多補充水分與規律用藥外，一旦出現痛風石或關節變形情形，應及早就醫評估。

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