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健康 > 杏林動態

基隆長庚推一站式社區健康服務 平寮里民樂篩檢

2026/04/10 12:12

基隆長庚醫院參與衛生福利部「健康台灣」政策，4月10日於中正區平寮里民中心舉辦「健康台灣深耕社區活動」，頗受阿公阿嬤肯定。（基隆市政府提供）

基隆長庚醫院參與衛生福利部「健康台灣」政策，4月10日於中正區平寮里民中心舉辦「健康台灣深耕社區活動」，頗受阿公阿嬤肯定。（基隆市政府提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆長庚醫院參與衛生福利部「健康台灣」政策，4月10日於中正區平寮里民中心舉辦「健康台灣深耕社區活動」，長庚醫院整合多專科衛教、社區篩檢、健康諮詢與轉介服務整合成「一站式」服務，並結合音樂關懷與文化互動，打造兼具醫療專業與人文溫度的社區健康行動，現場吸引100餘位里民參與篩檢與健康諮詢。

基隆市副市長邱佩琳、基隆市議會議長童子瑋及衛生局副局長郭香蘭蒞臨現場指導。邱佩琳強調，健康不只是醫療院所裡的照護，更是日常生活中的陪伴與預防。本次活動將多專科衛教、篩檢與健康諮詢整合為「一站式」服務。現場提供包含認知功能與失智篩檢、慢性病與糖尿病管理、眼底檢查、腎臟保健、慢性傷口照護、中醫調理及癌症篩檢等多元項目，更提供門診轉介與預約掛號服務，讓市民在社區就能獲得完整的照顧。

童子瑋說，基隆長庚自2013年成立社區醫學研究中心以來，已投入超過2億元資源推動社區世代健康計畫，服務範圍遍及基隆、萬里、瑞芳及貢寮等北海岸地區，他要感謝基隆長庚醫院對大基隆鄉親的照顧。基隆長庚醫院院長吳俊德也指出，未來將積極響應ESG理念，串聯政府與社區資源，建構「北海岸健康社區整合照護網」。

基隆長庚醫院參與衛生福利部「健康台灣」政策，4月10日於中正區平寮里民中心舉辦「健康台灣深耕社區活動」。（記者俞肇福攝）

基隆長庚醫院參與衛生福利部「健康台灣」政策，4月10日於中正區平寮里民中心舉辦「健康台灣深耕社區活動」。（記者俞肇福攝）

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