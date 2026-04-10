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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

白沙屯媽祖進香8天7夜體力戰 國健署推「護體5訣」防中暑

2026/04/10 12:48

白沙屯媽祖進香即將在12日晚上11時55分登場，為期8天7夜、需長時間徒步行走，對體力與健康都是一大考驗。圖為過去白沙屯媽祖進香盛況，示意圖。（資料照，記者李文德攝）

白沙屯媽祖進香即將在12日晚上11時55分登場，為期8天7夜、需長時間徒步行走，對體力與健康都是一大考驗。圖為過去白沙屯媽祖進香盛況，示意圖。（資料照，記者李文德攝）

〔記者羅碧／台北報導〕一年一度宗教盛事白沙屯媽祖進香即將在12日晚上11時55分登場，為期8天7夜、需長時間徒步行走，對體力與健康都是一大考驗。國民健康署提醒，日夜溫差、焚香與鞭炮產生的懸浮微粒、高溫曝曬及飲食不當，皆可能增加健康風險，特別整理「護體5訣」，協助信眾平安完成進香行程。

國健署指出，每年農曆3月媽祖進香、遶境活動吸引大量信眾徒步隨行，為降低健康風險，提出以下「護體5訣」。

●第1招：防霾訣

施放鞭炮及焚香會使PM2.5濃度瞬間升高，懸浮微粒進入肺部，對氣喘或過敏性鼻炎患者影響較大。建議全程配戴口罩，並選擇防護力較佳的醫用口罩；若出現呼吸不適，應立即至空曠處休息。

●第2招：護體訣

遶境需長時間步行，對三高等慢性病患者負擔較大。出發前應確認血壓等身體狀況，按時服藥並隨身攜帶藥物；若途中出現不適，應立即停止活動並尋求醫療協助。

●第3招：補水訣

過往不乏中暑或熱衰竭案例，應做好遮陽防曬並定時補水，避免口渴才喝水，掌握少量多次原則，並適度補充含電解質飲品。若出現頭暈、噁心或極度疲倦，應立即至陰涼處休息或前往救護站求助。

●第4招：補給訣

沿途餐食豐富，建議適量攝取，遵循低油、少鹽原則，減少含糖飲料及高糖食物，避免高鈉加工品，並留意補充蔬菜攝取，避免暴飲暴食增加身體負擔。

●第5招：保暖訣

遶境期間早晚溫差大且可能遇雨，劇烈溫差恐影響血管收縮、增加心血管風險。建議採洋蔥式穿衣，並攜帶雨具及替換衣物，淋雨後儘速更換，維持體溫與血壓穩定。

衛生福利部台中醫院家庭醫學科主治醫師江京育指出，臨床上，活動期間常見求診原因除呼吸道與心血管疾病外，也包括足部水泡、中暑等熱傷害及鞭炮炸傷等意外。信眾參與進香同時，應隨時留意身體狀況，如出現胸悶、呼吸困難、意識不清或嚴重傷口，應立即就近尋求醫療協助。

國健署提醒，防中暑或熱衰竭，應定時補水，避免口渴才喝水，掌握少量多次原則，並適度補充含電解質飲品；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

國健署提醒，防中暑或熱衰竭，應定時補水，避免口渴才喝水，掌握少量多次原則，並適度補充含電解質飲品；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

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