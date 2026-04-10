丹麥研究發現大腸癌相關病毒 寄生於細菌細胞內

研究發現某種與大腸癌相關的病毒，會寄生在脆弱擬桿菌的細胞內。圖為示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕大腸癌是西方國家最常見癌症之一，也是癌症相關死亡主要原因。已知風險因素包括年齡、飲食和生活方式，但在許多情況下，疾病背後的確切生物學觸發機制仍未完全闡明。丹麥1項研究發現與大腸癌相關的病毒。此研究發表在《溝通醫學》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，科學家多年來一直將一種名為「脆弱擬桿菌」（Bacteroides fragilis）的特定細菌與大腸癌聯繫起來。但這種細菌也常見於健康人群中，這使得解釋其在疾病中的作用變得困難。

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為解決這個矛盾的觀念，丹麥南丹麥大學和奧登塞大學醫院的研究團隊，調查細菌內部的變異是否可以解釋差異。團隊展開1項涉及約200萬丹麥人的大型人群研究，重點關注曾發生由脆弱擬桿菌引起的血液感染的患者。在這些患者中，有一部分人在不久後被診斷出罹患大腸癌。

透過檢測癌症患者和非癌症患者體內細菌的遺傳物質，研究團隊發現與癌症病例相關的細菌，更常感染特定病毒。這種病毒稱為噬菌體（bacteriophage），會寄生於細菌細胞內。

研究團隊表示，這種病毒代表了1個先前未被認識的病毒群。研究人員稱，特殊的不僅是細菌本身，而是細菌與其攜帶的病毒之間的相互作用。

為確認此模式是否適用於丹麥以外的族群，研究團隊還分析了來自歐洲、美國與亞洲共877名有大腸癌或無大腸癌的個體的糞便樣本。結果顯示罹患大腸癌的個體，其腸道微生物群中攜帶這些病毒的可能性，約為健康人的2倍。

值得注意的是，雖研究結果顯示病毒的存在與大腸癌之間有統計上的關聯，但無法確定病毒是否直接導致疾病。

奧登塞大學醫院和南丹麥大學臨床微生物學系醫學博士達姆加德（Flemming Damgaard）說「我們目前尚不清楚病毒是致病因素，還是只是表明腸道內其他因素發生了變化。」

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