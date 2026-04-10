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健康網》5旬男67天沒大便！急診醫：非普通便秘
〔健康頻道／綜合報導〕一名5旬男，竟長達67天沒有排便！一名急診科醫師在粉專「急診醫師碎碎唸」表示，他碰到一位50歲左右的病患掛急診，檢傷主訴：「腹痛，67天沒有大便。」
想說應該是檢傷太忙，沒有打注音，但是當醫師詢問「今天是怎樣不舒服啊？」對方回答「我67天沒有大便。」，「是6、7天沒大便還是『六十七天』沒有大便？」
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對方竟回「六十七天，我怕我腸子會破掉，都不太敢吃東西。」查詢病患的病史，他最近因為這樣來急診至少超過六次以上，泌尿科，大腸直腸科，消化內科都看過，電腦斷層做過三次，也做過大腸鏡了，沒問題。「真的是偉哉健保」。
又不能拒絕病患掛號，結果照X光，也沒有很多大便，灌腸後，又用手去挖，根本沒有大便。」最後我只能跟患者說「你的便秘不是一般的便秘，我無能為力」結束這一回合。檢傷接著跑來跟醫師說，他上次是我掛的，他上次說他49天沒有大便。
有網友詢問「會不會有大變但自己忘記了」，醫師則認為「沒有耶，他還會算日子算得很清楚。」
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