健康網》5旬男67天沒大便！急診醫：非普通便秘

一名男性自稱長達67天完全沒排便，令急診科醫師大感意外。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕一名5旬男，竟長達67天沒有排便！一名急診科醫師在粉專「急診醫師碎碎唸」表示，他碰到一位50歲左右的病患掛急診，檢傷主訴：「腹痛，67天沒有大便。」

想說應該是檢傷太忙，沒有打注音，但是當醫師詢問「今天是怎樣不舒服啊？」對方回答「我67天沒有大便。」，「是6、7天沒大便還是『六十七天』沒有大便？」

請繼續往下閱讀...

對方竟回「六十七天，我怕我腸子會破掉，都不太敢吃東西。」查詢病患的病史，他最近因為這樣來急診至少超過六次以上，泌尿科，大腸直腸科，消化內科都看過，電腦斷層做過三次，也做過大腸鏡了，沒問題。「真的是偉哉健保」。

又不能拒絕病患掛號，結果照X光，也沒有很多大便，灌腸後，又用手去挖，根本沒有大便。」最後我只能跟患者說「你的便秘不是一般的便秘，我無能為力」結束這一回合。檢傷接著跑來跟醫師說，他上次是我掛的，他上次說他49天沒有大便。

有網友詢問「會不會有大變但自己忘記了」，醫師則認為「沒有耶，他還會算日子算得很清楚。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法