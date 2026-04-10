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健康網》23歲就有大腸腺瘤！醫談7預防法：別吃3食物

2026/04/10 13:18

健康網》23歲就有大腸腺瘤！醫談7預防法：別吃3食物

近年不少醫師觀察以及統計發現，大腸直腸癌的發生，有年輕化趨勢。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕過去大眾對大腸癌認知，是好發於50歲以上；然近年不少醫師觀察以及統計發現，大腸直腸癌的發生，有年輕化趨勢。胃腸肝膽科醫師張靖在Thread「張靖醫師 減重專科。靖心靖力 守護胃腸」表示，最近幫一位23歲的年輕人，做大腸鏡並切掉瘜肉，病理化驗是「腺瘤」（adenoma）。張靖感嘆，該個案是我目前遇到最年輕的腺瘤個案。同時說明，當然家族史佔了很大因素但飲食的調整也是很重要。

在結束前，張靖提醒他「以後一起少吃香腸、培根、火腿。」也以這句話告誡自己。張靖表示，預防大腸癌最重要的方法，就是阻斷「大腸腺瘤」到「大腸癌」的演進途徑。並提出7大方向。

1. 減少加工肉品與紅肉：國際癌症研究機構已將香腸、培根、火腿等加工肉品列為一級致癌物。

2. 多吃膳食纖維：充足的纖維能促進腸道蠕動，減少致癌物滯留腸道。

3. 減少酒精：過量飲酒會顯著增加大腸癌的發生。

4. 控制體重與腰圍：肥胖會引發全身性的慢性發炎。這些是促進大腸細胞異常增生的重要推手。

5. 規律運動：每週至少累積 150 分鐘的中等強度運動。

6. 戒菸：菸草中的致癌物會經由血液循環抵達腸道。

7. 定期大腸鏡與糞便篩檢：定期的檢查可及早發現並切除大腸腺瘤。

基隆市衛生局表示，近年來50歲以下族群的罹患大腸癌人數，呈上升趨勢，大腸癌年輕化問題浮現。醫界分析，與飲食西化、高油高紅肉攝取、低纖維飲食、肥胖、缺乏運動、吸菸及飲酒等生活型態密切相關，具有家族史者風險更高，年輕族群常因症狀不明顯或輕忽警訊，延誤就醫時機。

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