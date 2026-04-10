健康網》每天吃進農藥都不知道！ 營養師教你4類蔬果正確洗法

營養師林俐岑表示，葉菜類如菠菜與高麗菜，根部交界處易累積農藥，建議先切除根部，再以流動清水仔細沖洗葉柄基部，再浸泡於流動的水中約 10-15 分鐘；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕蔬果農藥殘留問題，危及健康，尤其在美國環保組織「環境工作組織」（EWG）公布「2026年農產品農藥購物指南」，有害農藥殘留最骯髒第一名為菠菜，民眾更關注如何清洗蔬果。營養師林俐岑指出正確清洗蔬果的方式，列舉4大類蔬果清潔攻略，葉菜要沖根部、草莓不能先去蒂、根莖類要刷洗；流動清水仍是最安全的清潔方式，若用錯方式，反而可能讓農藥殘留滲入。

林俐岑在臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」發文分享，蔬果、根莖類食物的種類繁多，從脆弱的草莓到帶泥的馬鈴薯，需要不同的清洗方式。清洗的主要目的有3個：去除泥沙雜質、減少農藥殘留、以及洗掉可能的蟲卵或細菌，他更進一步提供蔬果分類清洗指南：

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●葉菜類

葉菜類如青江菜、菠菜與高麗菜，最容易在葉柄與根部交界處累積泥沙與農藥，因此建議先切除根部，再以流動清水仔細沖洗葉柄基部，再浸泡於流動的水中約10-15分鐘；至於包心菜如高麗菜，應先剝除最外層的葉片，因為那是農藥殘留最多的地方。

●根莖類澱粉、根莖類蔬菜

馬鈴薯、地瓜與蘿蔔等根莖類蔬菜，通常帶有較多泥土，先用清水沖洗掉表面泥沙，再使用軟毛刷在流水下輕輕刷洗表面；如果要連皮吃，刷洗必須更徹底；若要削皮，也建議先洗過再削，避免刀具將表皮農藥帶入果肉。

●花菜類

花椰菜與青花菜因結構細密，花朵細小且緊密，容易藏蟲且農藥難以洗淨，清洗的方式是將花菜切成小朵，放入水中反覆上下晃動，再以細小的流水沖洗花朵縫隙。

●帶皮類與小果類

葡萄、草莓、甜椒等表皮脆弱的水果，清洗葡萄或小番茄時， 剪下果實並且要留一點蒂頭，避免水進入果肉，放入盆中以流水輕輕搓洗。草莓則先不要拔掉蒂頭，以流動水沖洗 10 分鐘，最後要吃之前再摘除蒂頭。

清水沖洗最安全！過度處理反而增加風險

林俐岑提醒，流動清水仍是最安全有效的清洗方式，能透過水流帶走大部分農藥與雜質。相較之下，浸泡過久可能造成營養流失與二次污染；鹽水、小蘇打或醋若使用不當，甚至可能讓農藥滲入蔬果內部；而清潔劑若未沖洗乾淨，也可能留下化學殘留。

林俐岑強調小撇步在於「先洗後切」，這是最重要的原則，先切再洗會讓農藥從切口處滲進蔬果內部，且水溶性維生素（如維生素C）會大量流失；別依賴泡鹽水，科學證明「流動的清水」去除農藥的效果遠優於鹽水；清洗時不需要開大水，維持如「一根筷子粗細」的流水，持續流動10分鐘。

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